Alberto Mosca nuovo sindaco di Sabaudia: “Premiato il lavoro di squadra. Faremo della città un modello"

E’ Alberto Mosca il nuovo sindaco di Sabaudia. Il generale dei carabinieri in pensione, sostenuto da Forza Italia, le liste Città Nuova e Scegli Sabaudia, Azione di Calenda e Udc, ha vinto il ballottaggio contro l’ex primo cittadino Maurizio Lucci. Una vittoria ottenuta con il 52,89% delle preferenze, per poco meno di 400 voti, incerta fino alle ultime sezioni delle 15 scrutinate e festeggiata fino a notte davanti al Comune con tutta la sua squadra.

“Ringraziamo tutti i cittadini per la fiducia che ci hanno assicurato e che sentiamo di poter affermare sin da subito, assieme a tutta la coalizione che mi ha sostenuto, non verrà disattesa – ha detto il neo sindaco di Sabaudia a freddo qualche ora dopo il secondo turno delle elezioni amministrative –. Abbiamo realizzato una campagna elettorale costruendola sulle idee, sul dialogo e sull’incontro e la popolazione ha deciso di premiare il lavoro di squadra, nel quale abbiamo sempre fortemente creduto”.

“Un significativo ringraziamento va a tutte le forze che hanno deciso di mettersi in gioco in questo progetto di rinnovamento, a partire dall’età dei candidati con i moltissimi under 35 presenti nelle diverse liste ed in particolare in quella di Azione. Abbiamo costruito un percorso solido e nuovo per la città che da oggi si traduce già nella sua fase operativa - ha aggiunto Mosca -. D’intesa con il commissario straordinario, si sta definendo l’approvazione del bilancio preventivo per poter così, poi, procedere speditamente una volta completato l’insediamento”.

E il neo primo cittadino di Sabaudia guarda subito alle immediate prossime tappe dopo l’elezione. “In queste ore siamo al lavoro per disegnare la Giunta e dare concretezza al programma presentato in campagna elettorale – conclude – .Un programma semplice e realizzabile che possa permettere a Sabaudia di ripartire e che possa fare della nostra città un modello”.