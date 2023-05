Eventi a Sabaudia, pubblicato il bando per l’assegnazione dell’Arena del Mare

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi sul M.E.P.A. e sul sito ufficiale del Comune di Sabaudia il bando per l’assegnazione dell’Arena del Mare. L’intera area, situata prima del ponte che conduce sul lungomare, potrà così tornare presto a colorare di magia le serate estive della Città delle dune.

Il bando si può trovare nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Sabaudia.

“Fare tornare a rivivere l’Arena del Mare - ha commentato il vice sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura, Giovanni Secci - è una grande opportunità per Sabaudia. Il nostro auspicio è che l’Arena possa ripartire già da quest’anno.

Tutti ricorderanno quelle serate all’interno dell’area, quando già assessore al Turismo, organizzavo concerti e serate di cabaret con artisti di caratura nazionale e internazionale. Questa Amministrazione ha come obiettivo quello di creare un turismo proveniente da tutta Italia. L’Arena del Mare può essere proprio il nuovo trampolino di lancio per fare tornare Sabaudia a essere nuovamente il fiore all’occhiello del litorale laziale. Siamo fermamente convinti – ha concluso Giovanni Secci - che il cuore pulsante dell’economia, oltre all’agricoltura, sia proprio il turismo. Quello vero, fatto di eventi di alto spessore. Eventi che siano in grado di attrarre persone da ogni parte della Penisola. La nostra Sabaudia potrà conquistare anche i cuori di chi ancora non l’ha conosciuta”.