Sabaudia, Simeone (FI): "Auguri al nuovo sindaco Mosca, si apre una stagione del buon governo"

"Un augurio di buon lavoro al nuovo sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, che al ballottaggio è stato scelto dai cittadini per guidare la città all'insegna del cambiamento". Sono le parole del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Simeone, che si congratula con il neo sindaco Mosca, che ha conquistato al ballottaggio di ieri il 52,89% delle preferenze superando lo sfidante Maurizio Lucci.

"La vittoria di Alberto Mosca - prosegue Simeone - è la dimostrazione di come la competenza, il rigore, la passione, l'amore e la capacità di essere in sintonia con la comunità che si rappresenta si traduca in consenso. Quello di Alberto Mosca è un risultato che sottolinea le sue doti personali ma anche la sua capacità di essere guida stabile di una squadra che ha combattuto fino alla fine per raggiungere il risultato. Ha vinto un progetto politico e hanno vinto tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia di moderati in cui la città si è ritrovata grazie a una valida proposta politica I cittadini di Sabaudia - prosegue ancora il consigliere regionale di FI - hanno individuato in Mosca il rappresentante di un modo di fare politica e di amministrare umile nell’atteggiamento ma ambiziosa negli obiettivi da raggiungere. Sabaudia aveva bisogno di dare una svolta chiara al proprio futuro e poteva farlo solo scegliendo un sindaco capace di mantenere gli impegni assunti all’insegna di quel rigore e di quella trasparenza che il buon governo ha il dovere di dare ai propri cittadini. Per una delle città più belle del nostro territorio si apre finalmente una nuova fase che sarà costruita all’insegna dell’equilibrio e della stabilità. C’è molto lavoro da fare ma anche la consapevolezza che ogni progetto ed ogni passo sarà compiuto nella direzione del progresso e del futuro per far sì che Sabaudia torni ad essere una città all’altezza delle aspettative dei propri cittadini e delle proprie imprese”.