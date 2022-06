Sabaudia al ballottaggio: da Mellano nessuna indicazione per il secondo turno delle elezioni

Dovrà aspettare il ballottaggio Sabaudia per conoscere il nome del nuovo sindaco. Al secondo turno del 26 giugno in sfida ci sono Alberto Mosca, che ha ottenuto il 30,58% delle preferenze, e Maurizio Lucci al 24,31%.

Così come ha fatto Giancarlo Massimi, anche Paolo Mellano, candidato sindaco alle amministrative del 12 giugno sostenuto dalle liste Paolo Mellano Sindaco e I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco, ha dichiarato che non darà alcuna indicazione su chi votare al turno di ballottaggio.

“Dopo una riunione con i nostri candidati e attivisti abbiamo deciso che continueremo il nostro percorso in maniera coerente con quello che abbiamo fatto fino ad ora. Per questo motivo non daremo alcuna indicazione su chi votare per il prossimo turno di ballottaggio, siamo sicuri che chi ci ha sostenuto al primo turno saprà fare la scelta più giusta per il bene di Sabaudia” ha spiegato Mellano.

“Facciamo ancora i nostri più cari auguri ai due contendenti sperando che chiunque vinca possa operare in maniera trasparente e privilegiando quello che è il bene e lo sviluppo della nostra città poiché tanto c’è da fare e nuovi problemi stanno emergendo. Noi - ha posi concluso il candidato sindaco - seguiremo il compito affidatoci dai cittadini ovvero quello di fare un’opposizione seria e responsabile cercando di essere proattivi e portando al cospetto della prossima assise sia le istanze dei concittadini ma anche le soluzioni pensate affinché ci sia un dialogo costruttivo e sereno”.