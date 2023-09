"Capitale della Cultura 2026", la città di Sabaudia sostiene sia Latina che Gaeta

Sabaudia ha aderito ai progetti dei Comuni di Latina e Gaeta a "Capitale della Cultura 2026". Due iniziative separate, ma che vengono considerate entrambe molto interessanti.

Lo ha deciso ieri la maggioranza nel corso della seduta del Consiglio comunale approvando la delibera che sancisce, appunto, l'adesione di Sabaudia alle due proposte avanzate sia da Latina che da Gaeta per il titolo “Capitale della Cultura 2026”.

"Due progetti distinti - spiega il sindaco Alberto Mosca - ma entrambi validi. Latina, oltre ad essere il capoluogo pontino è anche Città di fondazione come Sabaudia. Non solo. Da sempre Sabaudia condivide con la città Capoluogo iniziative progettuali sotto gli aspetti culturali, sociali e urbanistici. Gaeta, invece, perché proprio come la nostra Città delle dune, fa parte della suggestiva Riviera d'Ulisse, aspetto questo particolarmente significativo per incrementare l’attrazione dei flussi turistici. Sono contento di questo primo obiettivo raggiunto - aggiunge il sindaco -. Sabaudia rimane a completa disposizione di entrambe le città, per incontri e confronti che possano portare a una progettualità condivisa. Il partenariato - conclude Mosca - è necessario, a tutti i livelli per una buona governance, per attuare strategie di sviluppo territoriale che possano portare, come in questo caso, a condividere valide idee, con ricadute positive su tutto il territorio”.

Sabaudia, dunque, si dichiara disponibile ad instaurare incontri e confronti con Latina e Gaeta, allo scopo di delineare progetti condivisi che portino a risultati significativi per l'intera comunità e l’intero territorio provinciale.