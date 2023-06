L'appello del sindaco di Sabaudia al Parco: urgente il ripristino dell’accesso per la pulizia dell'arenile

Sui lavori di ripristino del tratto di strada del lungomare di Sabaudia, in località Cateratino, il sindaco Alberto Mosca ha rivolto un appello all'ente Parco nazionale del Circeo per ottenere indicazioni sull'avvio delle operazioni finalizzate a riaprire l'accesso al transito dei mezzi per la pulizia della spiaggia. Ieri infatti la ditta incaricata dal Comune non è stata in grado di iniziare i lavori programmati a causa di disposizioni verbali, a quanto riferito, provenienti dai tecnici dell'ente Parco.

“L'intervento di ripristino è di vitale importanza, - si legge nella nota firmata dal primo cittadino di Sabaudia e indirizzata al presidente del Parco e al prefetto di Latina - poiché mira a consolidare l'area interessata che ospita il passaggio dedicato al veicolo impiegato per la pulizia dell'arenile. Al momento, l'unico altro accesso disponibile per tale attività si trova accanto allo stabilimento Saporetti a Torre Paola, a una distanza di circa 8 km. Il Comune – continua la lettera - ha regolarmente affidato i lavori sulla base di nulla osta, rilasciato dall'ente Parco il 3 luglio 2022. Tuttavia, nel corso della mattinata di ieri, il titolare della ditta incaricata ha comunicato di aver ricevuto indicazioni verbali dal personale tecnico dell'ente, che sconsigliava di procedere con i lavori in quanto le condizioni sul sito sarebbero mutate rispetto alla valutazione effettuata al momento del rilascio del nulla osta, in data 13 luglio 2022”.

Il sindaco Mosca pertanto, chiede con urgenza all'Ente Parco Nazionale del Circeo di fornire indicazioni tecniche, puntuali e tempestive, per consentire il rapido ripristino del cedimento nell'area in questione.

“È fondamentale riaprire il varco utilizzato per la pulizia dell'arenile al fine di prevenire rischi per la pubblica incolumità, garantire la circolazione veicolare e tutelare l'ambiente circostante. Questa richiesta assume importanza ancora maggiore in vista dell'imminente inizio della stagione balneare” ha commentato il sindaco con il Comune che resta "quindi in attesa di urgente riscontro da parte dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, confidando nella volontà di risolvere tempestivamente questa situazione critica e ripristinare pienamente l'accessibilità e la sicurezza sul lungomare".

Anche il prefetto di Latina, Maurizio Falco auspica una rapida soluzione del problema facendo appello alla collaborazione tra Enti Istituzionali, per ultima richiamata nel corso del suo intervento in occasione della Festa della Repubblica.