Sabaudia, un francobollo speciale per il 90esimo anniversario della fondazione della città

Un francobollo speciale per il 90° anno dalla fondazione di Sabaudia. L’emissione, fortemente voluta dal sindaco della città delle dune Alberto Mosca, è a cura del Ministero delle Imprese e del Mady in Italy di concerto con Poste Italiane.

Il primo cittadino ha infatti sollecitato con una lettera il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ente Poste Italiane, sottolineando “l’importanza di un francobollo rievocativo, che potrebbe raffigurare le storiche foto della posa della prima pietra avvenuta il 5 agosto 1933, per conferire giusta solennità all’evento, particolarmente sentito da tutta la collettività”. Ed è notizia delle ultime ore che la richiesta del sindaco è stata accolta dal dicastero e all’emissione del francobollo sarà associato anche un annullo speciale.

“Sono contento che sia stata accolta la mia richiesta e che la città di Sabaudia sia stata presa in considerazione - ha commentato con soddisfazione Mosca -. È segno evidente che l’Amministrazione comunale e quindi Sabaudia stia nuovamente acquisendo credibilità nei confronti di tutte le Istituzioni”.

È solo una delle tante iniziative che l’Amministrazione sta mettendo in piedi per rilanciare l’immagine della città delle dune. “L’Amministrazione Mosca -spiegano dal Comune - sta lavorando sodo anche per lo stato di conservazione della città che lascia a desiderare e per il quale ci si sta adoperando in ogni modo. La testimonianza è anche il finanziamento ottenuto, sempre grazie alla caparbietà del sindaco Mosca attraverso il Ministero dei Beni Culturali, di 590mila euro per la sistemazione della facciata del palazzo comunale e della torre civica, per festeggiare al meglio il 90° anno dalla fondazione, mostrando così una città dal look curato”.