Dalla Bufalara a Torre Paola: 350mila euro per riqualificare i canali di Sabaudia

Torre Paola, Caterattino, Foce el Duca e Bufalara: questi i canali adduttori dei laghi costieri di Sabaudia interessati da interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione delle sponde. I lavori saranno possibili grazie a un finanziamento di 350mila euro stanziato dalla Regione Lazio e frutto di interlocuzioni e confronti tecnici che il sindaco Alberto Mosca ha condotto nei mesi.

Durante gli anni infatti gli argini dei canali dei laghi costieri di Sabaudia hanno sofferto di un degrado significativo dovuto alla carenza di manutenzione. Lo scorso dicembre alcuni tecnici della Regione hanno effettuato un sopralluogo insieme ai funzionari dell'area tecnica del Comune e hanno potuto così valutare lo stato dei canali constatando personalmente il grave stato di deterioramento. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'intervento: con una specifica determina la Regione ha confermato l'assegnazione dei fondi destinati al Comune di Sabaudia che consentiranno di realizzare lavori indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza dei canali, elementi fondamentali per la tutela dell'ecosistema dei laghi.

“Ringrazio la Regione Lazio, in particolare l’assessore Giancarlo Righini, - ha commentato il primo cittadino Alberto Mosca - con il quale mi sono interfacciato e che ha condiviso da subito la particolare esigenza, anche perché la piena funzionalità dei canali adduttori incide direttamente sull’ecosistema dei laghi costieri del nostro territorio. A breve saranno avviate le relative procedure per l’inizio degli interventi. Per quanto concerne il canale della Bufalara invece è già stato affidato

l’incarico di progettazione a un professionista”.