Strade, piste ciclabili e scuole: la mappa di tutti i cantieri aperti a Sabaudia

Dalla Ciclovia del Mare alla riqualificazione del centro di Borgo San Donato, passando per l’ampliamento della scuola primaria “Silla Noal” e l’impermeabilizzazione dei tetti dei plessi scolastici, senza dimenticare la manutenzione di alcuni tratti di strada: sono sette in totale i cantieri operativi sul territorio, nell’ambito della programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria avviata dall’amministrazione comunale di Sabaudia.

Lunedì 14 febbraio entrano nel vivo, con l’avvio degli scavi, le opere del primo tratto della “Ciclovia del Mare”, finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito della progettualità finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con l'Agenda 2030 e in linea con le politiche europee sullo sviluppo sostenibile, che collegherà il Centro Visitatori del Parco al lungomare. Proprio nell’ottica di puntare ad una mobilità sostenibile e alternativa, con la realizzazione di percorsi ciclopedonali e zone di scambio, proseguono gli interventi inerenti il “Bike line” che unisce la pista ciclabile all’altezza dell’incrocio di via Conte Rosso con Piazza Roma. Tale collegamento, per un investimento totale di 260mila euro, si realizzerà con la conclusione dell’anello ciclabile urbano, reso possibile grazie al rifacimento dei marciapiedi in via Principe Amedeo (già eseguito), di via Conte Rosso e via Conte Verde (che prenderà il via la prossima settimana).

A Borgo San Donato, invece, vanno avanti le opere di riqualificazione del centro urbano. Sono iniziati gli interventi di rifacimento dei marciapiedi con la rimozione della pavimentazione, primo step di un progetto più ampio di urbanizzazione che ha riguardato anche Borgo Vodice, per un ammontare totale di 250mila euro. Ai lavori per il nuovo marciapiede, preceduti dalla rimozione delle alberature pericolose, seguirà l’installazione della barriera per il contenimento delle radici e il ripristino del manto stradale. Borgo San Donato è in primo piano anche per l’ampliamento della scuola primaria “Silla Noal” e gli interventi inerenti l’impermeabilizzazione dei tetti del plesso dell’Infanzia e della palestra.

Proseguono anche i lavori di manutenzione straordinaria di via Sant’Isidoro, riguardanti l’ampliamento e la sistemazione del manto stradale, la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la carreggiata e verticale in prossimità dei ponti di accesso alle abitazioni, l’installazione del guardrail e il potenziamento del sistema di illuminazione con due nuovi punti luce a led. L’impegno di spesa totale è di oltre 270mila euro, di cui 217mila sono inseriti del Piano degli investimenti dal Commissario delegato all’emergenza.

Sono, infine, iniziati i lavori di ripristino dei tratti di strada più ammalorati del territorio per un importo totale di 350mila euro. Il primo intervento è inerente il muro di contenimento della pista ciclabile di Strada Sacramento, a cui seguiranno quelli lungo alcuni tratti ammalorati in Via Regina Elena, Via Migliara 49, Strada Bella Farnia, Via Diversivo Nocchia, Via Nostra Signora di Fatima, Via Umberto I e Via Cesare del Piano.