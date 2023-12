Selva Piana, dopo anni di attesa partono i lavori di rifacimento della strada

Sono partiti a Sabaudia i lavori di riqualificazione del tratto dissestato di via Selva Piana, la strada che collega la Pedemontana all'Istituto fisioterapico di riabilitazione “Clara Franceschini”. Dopo anni di attese, l’amministrazione Mosca si avvia a risolvere le problematiche di questa strada per lungo tempo scomoda e quasi impraticabile. Ora è stato dato il via al rifacimento dell’asfalto. Il tratto viario riveste infatti un’importanza fondamentale soprattutto per le ambulanze che trasportano pazienti sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica che necessitano di una riabilitazione all’interno della struttura per una completa guarigione.

“Abbiamo ascoltato le esigenze della nostra comunità - dichiara il sindaco Alberto Mosca - e siamo felici di annunciare di avere raggiunto con successo l’obiettivo. La bitumazione di questo tratto non solo migliorerà la viabilità, ma avrà un impatto positivo sulla qualità della vita di chiunque utilizzi la strada, sia pazienti che verranno condotti nella struttura riabilitativa che familiari che percorreranno il tratto per fare visita ai loro cari, ma anche per coloro che risiedono nella zona. Continueremo a lavorare per una Sabaudia sempre migliore".