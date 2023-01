Strada Palazzo e via Tito Flavio Domiziano, al via interventi straordinari

Via Tito Flavio Domiziano Imperatore e Strada Palazzo, entrambe nella frazione di Molella a Sabaudia, sono di nuovo percorribili senza ‘sobbalzi’. L’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori di sistemazione delle due strade periferiche e questa mattina sono iniziate le livellazioni e le stabilizzazioni con materiali ecocompatibili. Il composto sarà pressato e i residenti potranno transitare tranquillamente per raggiungere abitazioni e poderi senza finire nelle voragini, talvolta stracolme d’acqua piovana e quindi anche pericolose.

L’intervento è stato concordato con il Comune di San Felice Circeo, competente territorialmente per alcune tratte delle due strade, e con l’ente Parco Nazionale del Circeo. Soddisfatti i residenti che da anni erano costretti a percorrere il tratto viario a passo d’uomo per evitare danni ai veicoli. Alcuni hanno addirittura manifestato vivo apprezzamento telefonando al sindaco.“E’ con soddisfazione - commenta Mosca - che oggi rendo noto che le due vie sterrate in località Molella, tornano ad essere due strade dignitose. Erano vie impercorribili e pericolose che creavano grossi disagi a chi ogni giorno è costretto a percorrerle. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e oggi sono contento di avere a mantenuto fede a quanto anticipato. Ringrazio tutto il personale che se n’è occupato”.