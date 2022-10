Passeggiata ciclopedonale di Sabaudia, il Comune perde il finanziamento regionale

I consiglieri comunali di Sabaudia Paolo Mellano e Immacolata Iorio hanno presentato una interrogazione al sindaco, all’assessore all’Urbanistica e alla consigliera delegata ai Lavori pubblici relativa alla revoca del finanziamento regionale per il recupero dei marciapiedi con realizzazione della passeggiata ciclopedonale sul lungomare pontino dal ponte Giovanni XXIII a Torre Paola.

“A luglio – spiegano - abbiamo richiesto tramite interrogazione come consiglieri di minoranza – notizie sull’avanzamento delle piste ciclabili già in fase di lavorazione che risultavano sospese e ci hanno risposto garantendo la ripresa dei lavori a breve illustrando varianti in corso ed importanti tagli al progetto originale che comporteranno problemi di sicurezza e il fatto che il ponte ed il percorso non saranno più accessibili a tutti. Purtroppo nella risposta però abbiamo avuto una brutta sorpresa perché ci è stato comunicato che è stato perso un altro finanziamento, il secondo del 2022, dopo quello di Strada Palazzo, ovvero quello per la riqualificazione dei marciapiedi su strada lungomare pontino”.

I due consiglieri comunali sottolineano la gravità del fatto visto che non sarà possibile mettere in sicurezza un tratto di strada molto pericoloso e molto frequentato in estate vale a dire il tratto di lungomare dal Ponte Giovanni XXIII a Torre Paola e verrà a mancare un tratto della rete ciclabile che andava a completarsi con la Ciclovia del Mare in realizzazione ( lotto A) e in progettazione (lotto B) con i tratti complementari da Torre Paola a San Felice Circeo a sud e dal Ponte Giovanni XXIII a Sant’Andrea a nord.

“Vista l’importanza dell’opera – concludono Mellano e Iorio – chiediamo quali azioni si intendono adottare per recuperare questo finanziamento e se non siano a rischio altri progetti che hanno ottenuto finanziamento, come i 5 milioni dell’ex Spes”.