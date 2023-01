Cedimento del canale di Caprolace: sopralluogo del prefetto sul lungomare

Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha effettuato un sopralluogo sul lungomare di Sabaudia per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino della strada danneggiata dalle mareggiate e dalle particolari condizioni metrologiche avverse dei mesi scorsi. La visita ha consentito di constatare che i punti del tratto stradale franati a causa delle abbondanti piogge sono stati tutti messi in sicurezza e i cedimenti sistemati. Manca l’ultimo intervento, quello del canale di Caprolace. In questo caso i lavori di manutenzione e ripristino verranno eseguiti nelle prossime settimane per permettere, nel più breve tempo possibile, la riapertura totale del Lungomare.

“Sono soddisfatto dello stato di avanzamento dei lavori e sono fiducioso per il completamento in tempi brevi anche del tratto antistante il canale di Caprolace. Intervento necessario per garantire nuovamente la fruibilità del Lungomare, fondamentale per l’economia della città”, ha detto il prefetto Falco nel corso del sopralluogo, avvenuto anche alla presenza del sindaco Mosca, del vicesindaco Secci, del presidente del Parco Marzano e del comandante provinciale dei carabinieri D'Aloia. “I lavori sul tratto di lungomare danneggiato stanno andando avanti e sono a buon punto ha assicurato il primo cittadino - Avevo promesso che avremmo riaperto la strada prima di Natale ma, insieme ai tecnici comunali e dell’ente Parco, abbiamo deciso di eseguire interventi risolutivi con il posizionamento di gabbie di ferro piene di massi. Una volta sistemato anche il cedimento che interessa il canale di Caprolace, asfalteremo tutto il tratto sottoposto a interventi e riapriremo la strada nel giro di qualche settimana”.