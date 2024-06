Sabaudia attiva un servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità dal centro al mare

L’amministrazione comunale di Sabaudia ha adottato nei giorni scorsi importanti provvedimenti a favore di persone con disabilità o che si trovano in difficoltà a causa dell’attuale momento congiunturale. Provvedimenti che fanno seguito a quelli adottati di recente che hanno riguardato la riqualificazione e il riutilizzo per lo sviluppo di specifici programmi sociali della Casa Domoticam e al sensibile incremento del numero degli stalli dedicati ai disabili su tutta la strada del lungomare, così da favorire l’accessibilità alla spiaggia.

Ora l'amministrazione va avanti e procede anche all'attivazione di un servizio gratuito di trasporto che dal centro di Sabaudia arriva al litorale ed è dedicato proprio alle persone con disabilità. Il servizio sarà attivo dal 1 luglio al 31 agosto e sarà garantito dalla cooperativa Ninfea sulla base di un'apposita convenzione con il Comune. Oltre al trasporto, gli interessati, a richiesta, potranno avvalersi dell’assistenza per la discesa fino alla spiaggia, assicurata da operatori qualificati. Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il 392 9720153 della cooperativa Ninfea.

Altra iniziativa è quella assunta dall’amministrazione d’intesa con la società Sis che gestisce i parcheggi a pagamento sul ungomare e nel centro di Sabaudia. Sono stati rilasciati ai Servizi Sociali dei Comuni di Sabaudia contrassegni per parcheggiare gratuitamente dal 13 giugno al 30 settembre 2024 sul lungomare. Il beneficio è riservato a persone o nuclei familiari in stato di disagio economico, ai quali i Servizi Sociali consegneranno il contrassegno in via temporanea, secondo criteri di rotazione che saranno stabiliti in sede locale.

“Sono molto soddisfatto di questo pacchetto di importanti provvedimenti – ha commentato il sindaco Alberto Mosca - perché l’impegno nel sociale è uno dei pilastri del nostro programma di mandato. Per questo motivo ringrazio tutta la squadra amministrativa, in particolare gli assessori ai Servizi Sociali Pia Schintu e alle Pari Opportunità Anna Maria Maracchioni, ma ringrazio anche della fattiva collaborazione la società Ninfea e la Sis, che senza esitazione hanno condiviso i progetti sociali messi in campo”. I contrassegni gratuiti portanno essere utilizzati non solo dai residenti di Sabaudia, ma anche dai Servizi Sociali di Pontinia, Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Roccagorga, Roccasecca e Prossedi. In totale, sono 50 le tessere distribuite.