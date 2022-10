Gli effetti del maltempo

Tromba d’aria a Sabaudia, richiesto lo stato di calamità naturale

La richiesta inviata dal Comune alla Regione. Fino al 14 ottobre potranno essere segnalati i danni causati dal maltempo per l’eventuale ristoro. Avviate anche a Terracina le procedure per per il riconoscimento dello stato di calamità