Sabaudia, in Comune la visita del prefetto Falco e del Comitato per l’ordine e la sicurezza

Visita speciale nei giorni scorsi in Comune a Sabaudia dove il sindaco Alberto Mosca ha ricevuto il prefetto di Latina, Maurizio Falco, insieme ai componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dopo aver fatto gli onori di casa il primo cittadino ha prima di tutto ringraziato pubblicamente il prefetto Carmine Valente che ha svolto “con impegno e indiscussa professionalità” le funzioni di commissario fino alle ultime elezioni.

“Ho chiesto e ottenuto che questa mattina, nel corso del confronto con le Istituzioni, fosse presente anche l’opposizione, perché in un momento come questo ho ritenuto che il confronto democratico credo sia alla base di una ripartenza di Sabaudia – ha dichiarato il sindaco Alberto Mosca -. I punti fondamentali di oggi sono diversi. Il primo, senza dubbio, quello relativo all’ordine e sicurezza pubblica. In particolare è stato chiesto un incremento delle dotazioni organiche dei presidi sul territorio. Cosa che c’è stata confermata in particolare dall’Arma dei carabinieri che ha ottenuto un rinforzo di sei unità. Affrontato anche l’argomento relativo al sistema dell’agricoltura, in questo momento particolare di siccità. Ovviamente la linea comune – ha concluso il primo cittadino di Sabaudia – è quella di privilegiare tutte le attività dell’agricoltura perché sono quelle che producono Pil. Non a caso, qualche giorno fa, ho adottato un’ordinanza in senso restrittivo per limitare, quanto più possibile, i consumi non necessari di acqua”.

“Le Istituzioni vicine rispondono alle esigenze della comunità – ha commentato il prefetto Falco -. I cittadini chiedono di vederci fisicamente sul territorio. Che non ci sia solo il prefetto ma anche tutto il Comitato di Sicurezza Pubblica. Sabaudia ha una narrazione da invertire e difficoltà da risolvere. Ci è stato richiesto non solo dalla Giunta, ma dal Consiglio comunale di dare una sponda al bilancio. Per poterlo fare dobbiamo conoscere, come semplificare l’amministrazione, riguadagnare gli obiettivi, metterli in ordine di priorità, aiutare a sfruttare il Pnrr e i fondi che stanno arrivando anche su questo territorio, perché si possono immaginare tutti i progetti che vogliamo ma se non c’è la competenza si perdono le occasioni”.