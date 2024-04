“Salario minimo a 9 euro per i lavoratori del Comune”: la proposta a Latina

“Salario minimo a 9 euro per i lavoratori del Comune”: la capogruppo del M5S a Latina, Maria Grazia Ciolfi, ha presentato una mozione per introdurre il salario minimo comunale; un atto, a sostegno della proposta politica sull’istituzione di un salario minimo per Legge, che impegna l’amministrazione a darne applicazione ai lavoratori comunali e negli appalti banditi dall’Ente.

“La proposta – spiega Ciolfi – nasce per portare avanti una battaglia storica del Movimento, che ci ha visto impegnati nei mesi scorsi su tutto il territorio nazionale, anche a Latina, per una raccolta firme a favore del progetto di legge a prima firma del presidente Giuseppe Conte, poi sostenuto da tutte le forze progressiste esclusa Italia Viva. Un progetto rigettato dal Governo, che non perde occasione per dimostrarsi sempre più lontano e indifferente ai diritti dei lavoratori e dei cittadini, soprattutto i più fragili.

Quella sul salario minimo – sottolinea la consigliera – è una battaglia di civiltà e dignità da portare avanti nell’interesse di tutto, a tutela di uno dei diritti fondanti della nostra Costituzione. La retribuzione minima è una realtà in 22 Paesi europei su 27; inoltre, il Consiglio dell'UE ha recentemente dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei Paesi dell'Unione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i contratti collettivi nazionali”.

Non solo, aggiunge Ciolfi, la “Costituzione italiana sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, garantendo un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia. Un principio confermato anche dalla Cassazione, che ha ribadito il diritto del lavoratore a un salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso”.

La mozione a firma del capogruppo M5S impegna sindaca e giunta a:

- garantire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi, salvo trattamenti di miglior favore; - assicurare che tutti i dipendenti del Comune e coloro che lavoreranno in appalti e concessioni comunali percepiranno un salario minimo di 9 euro l’ora;

- verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora; - prevedere il confronto con le organizzazioni sindacali al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo proposto.

La battaglia del Pd in tutta la provincia

Una battaglia, quella per il salario minimo comunale, che viene combattuta anche dal Pd su tutto il territorio provinciale con la presentazione dove possibile di mozioni consiliari per l’istituzione appunto del salario minimo comunale negli appalti pubblici come già realizzato qualche giorno fa nel Comune di Firenze.

La mozione, spiegano il segretario provinciale Omar Sarubbo e il Paolo Bovieri, responsabile provinciale Politiche per il Lavoro, “impegna i sindaci ad attivarsi per inserire nelle proprie procedure di gara una clausola che preveda, fermi restando i vincoli di legge previsti dal vigente Codice degli appalti o da altre fonti legislative, l’obbligo di applicazione da parte dell’operatore economico partecipante alla procedura di un trattamento economico in favore dei propri dipendenti inderogabilmente pari o superiore ai 9 euro l’ora. Questo qualora il contratto collettivo applicato non garantisca il raggiungimento di tale soglia salariale minima. Lo stesso per gli affidamenti diretti da parte del Comune”.

L’invito ai primi cittadini è inoltre quello di organizzare confronti con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali interessate al fine di condividere ogni azione necessaria per raggiungere l’obiettivo di un trattamento economico minimo, anche eventualmente attraverso la stipulazione di accordi collettivi a livello territoriale. “Come Pd siamo mossi dall’ambizione di trasformare in pratica quotidiana i valori contenuti in questo articolo della nostra bellissima Costituzione nonché dalla preoccupazione di vivere una realtà, quella italiana, in cui oltre 3 milioni di persone si trovano in condizione di povertà e fragilità economica nonostante abbiano un lavoro. Viene da sé - concludono Sarubbo e Bovieri - che l’aumento dei salari e il contenimento del carovita sono due questioni vitali da realizzare al più presto”.