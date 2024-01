Mobilità sostenibile, finanziate opere per un milione di euro

Un milione e 173mila euro per sviluppare la mobilità sostenibile del Comune di San Felice Circeo. E' il finanziamento ottenuto dall'amministrazione nell’ambito del programma “Siti naturali Unesco per il clima”, grazie a una preziosa sinergia con l’ente Parco Nazionale del Circeo. Il progetto riguarda in particolare la realizzazione di due nuovi percorsi ciclopedonali: uno su via Maiolati (lungomare, tratto in direzione di via Ammiraglio Bergamini) per un totale di 318.932 euro, l'altro nell'area di litorale compresa tra Torre Olevola e il confine con Terracina, per un totale di 854.843 euro.

L’obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile, consentendo di ricorrere sempre meno ad autovetture private, ma garantire la sicurezza, agevolando pedoni e ciclisti e limitando soste selvagge e, in generale, il traffico veicolare, soprattutto durante il periodo estivo.

"Siamo orgogliosi - afferma la sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo - per questo importante finanziamento ottenuto grazie alla fondamentale e preziosa sinergia con l’ente Parco nazionale del Circeo. Siamo fermamente convinti - prosegue - che sia necessario incentivare la mobilità sostenibile grazie a una rete infrastrutturale che consenta di raggiungere agevolmente le diverse aree del nostro paese. Queste due progettualità premiate nell’ambito del programma “siti naturali Unesco per il clima” vanno proprio in questa direzione, integrandosi con altri importanti interventi che saranno realizzati sul territorio e che interessano anche la mobilità sostenibile, in primo luogo la riqualificazione del lungomare".