San Felice Circeo, primo Consiglio comunale: giura il sindaco Di Cosimo. Nominata la Giunta

Consiglio comunale di insediamento ieri, 25 giugno, a San Felice Circeo dopo le elezioni amministrative del 12 giugno scorso attraverso cui i cittadini hanno scelto Monia Di Cosimo come sindaco della città che ha prestato giuramento sulla Costituzione.

Il primo cittadino ha quindi ringraziato i cittadini per il grande consenso dato alla lista “Circeo Futura” e ha augurato buon lavoro all’intera Assise civica, che si presenta in larga parte rinnovata e “in rosa” visto l’elevato numero di donne elette, le quali sono state omaggiate con dei fiori.

“Spero che durante questi cinque anni – ha detto il sindaco – vi sia partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, perché è per noi fondamentale anche per raccogliere proposte e idee, così come abbiamo fatto durante la campagna elettorale”. Nel corso del Consiglio comunale è stata data comunicazione dei due capigruppo, Giuseppe Schiboni per “Circeo Futura” e Rita Petrucci per la civica “Rita Petrucci sindaco”, e subito dopo Di Cosimo ha prestato giuramento prima di elencare per sommi capi le linee programmatiche, che sono quelle di cui è composto il programma elettorale.

“L’azione amministrativa – ha dichiarato il primo cittadino – sarà in continuità con quella della precedente squadra di governo. Di sicuro presteremo particolare attenzione alla manutenzione delle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai lavori pubblici e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Inoltre, è nostra intenzione lavorare con una squadra ampia, perché il nostro punto di forza è sempre stato quello di agire come una squadra e non come singoli. Nessuno di noi è stato legato unicamente alla propria delega, ma abbiamo sempre lavorato in modo collegiale senza alcuna distinzione fra consiglieri e assessori”.

Difatti, la Giunta nominata è composta anche da alcuni assessori esterni; a comporla, oltre al sindaco saranno Luigi Di Somma (vicesindaco), Fabio Beccari (assessore esterno), Felice Capponi (assessore esterno), Francesca Mastracci. Nel corso della seduta è stato anche preannunciato dal sindaco che la composizione cambierà nel corso del quinquennio per dare modo a tutti di fare esperienza amministrativa.

Tra i primi adempimenti, anche l'elezione del presidente del Consiglio comunale, Marco Di Prospero, e del vicepresidente, Michela Magrelli. “Dobbiamo ricordarci – ha detto Di Cosimo – che i cittadini ci votano come consiglieri e il Consiglio comunale è l’organo più importante. Per poter lavorare bene per il paese, non serve essere all’interno della Giunta, ma ognuno, che sia consigliere, assessore o delegato esterno, può fare la propria parte”.

In conclusione, il sindaco ha dato comunicazione anche delle deleghe assegnate ad assessori, consiglieri e delegati esterni. Queste le nomine: Luigi Di Somma (Politiche agricole ed Eventi), Fabio Beccari (Servizi Tecnologici), Felice Capponi (Sport e Pubblica Istruzione), Francesca Mastracci (Urbanistica e Tutela Ambientale), Carmina Nuzzo (Politiche sociali, Anagrafe, Agricoltura), Rita Rossetto (Sportello unico attività produttive), Vincenzo Cerasoli (Urbanistica), Michela Magrelli (Politiche della casa, Edilizia), Giuseppe Schiboni (Progetti speciali di alta valenza territoriale), Marco Di Prospero (Anagrafe, Vigili urbani, Protezione civile, Matrimoni), Eugenio Di Cosimo (Sanità), Vittorio Lucci (Parchi e giardini, Rapporti con il Consorzio di Bonifica), Giuseppe Federici (Demanio), Luigi Anastasia (Politiche del Mare), Giovanni Aquino (Agricoltura), Samantha Coppola (Politiche Giovanili), Angelo Guattari (Beni Culturali), Luciano Magnanti (Servizi Tecnologici), Sarkis Zerunian (Progetti speciali di alta valenza territoriale), Fabrizio Vittori (Politiche della sicurezza).