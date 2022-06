Fascia tricolore per Monia di Cosimo, primo sindaco donna a San Felice Circeo

C’è stata ieri, 14 luglio, la proclamazione del neoeletto sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, che ha indossato per la prima volta la fascia tricolore alle ore 13,15. La cerimonia nell’aula consiliare del palazzo comunale dove c’è stato anche l’avvicendamento tra il primo cittadino uscente Giuseppe Schiboni e Monia Di Cosimo, primo sindaco donna del paese, che ha voluto ringraziare i tanti sostenitori che erano presenti tra il pubblico che l’ha accolta con entusiasmo.

“È il coronamento di un importante lavoro che è stato svolto sino ad ora da tutta la squadra grazie al contributo di ciascuno. Proseguiremo in questa direzione: lavoreremo tutti insieme, insieme a voi, e nessuno sarà escluso. Questo è il mio impegno. Un grazie in particolare – ha detto il sindaco, Monia Di Cosimo – va a Pino Schiboni, perché in questi mesi ha compiuto un gesto non da tutti mettendo a disposizione della squadra i propri voti, operando sempre con correttezza, lealtà e con uno spirito di sacrificio immenso. Questo è indice del nostro modo di lavorare”.

“Ringrazio davvero tutta la squadra, che è il nostro valore aggiunto - ha detto il primo cittadino uscente Schiboni -. Ringrazio poi Monia Di Cosimo per la continuità che vuole dare all’azione di governo. Auguro a tutti noi un buon lavoro. Cerchiamo di lavorare – ha esortato tutti - come abbiamo sempre fatto in questi anni per il bene di San Felice e dei suoi cittadini”.

Al termine delle operazioni di verifica svolte stamattina, questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale di San Felice Circeo: Monia Di Cosimo (sindaco), Luigi Di Somma, Vincenzo Cerasoli, Marco Di Prospero, Francesca Mastracci, Michela Magrelli, Rita Rossetto, Giuseppe Schiboni, Maria Carmina Nuzzo; all’opposizione Rita Petrucci, Egidio Calisi, Stefano Capponi e Barbara Consalvi.