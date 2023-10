Formazione, agenti e dirigenti di Polizia locale a lezione di diritto

Si è parlato di attività di polizia giudiziaria, nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale nel corso di formazione che si è tenuto a San Felice Circeo, su organizzazione del Comando di Polizia Locale diretto dal comandante Mauro Bruno, insieme a SULPL e ANASPOL.

Al corso hanno partecipato circa 50 agenti ed ufficiali di Polizia locale provenienti dai comandi del comuni di Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Cisterna, Cori, Priverno, Gaeta, Sezze, Maenza e Terracina. Formatore è stato Alessandro Marchetti, ufficiale di Polizia locale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria del reparto investigativo della Procura di Roma e segretario regionale SULPL.

“La Polizia locale viene oramai chiamata a svolgere compiti sempre più delicati in tema di sicurezza urbana – ha spiegato Marchetti – e con questi corsi si cerca di offrire gli strumenti che aumentino l’efficacia e l’efficienza degli interventi di polizia”.

“Questo corso – ha spiegato il comandante della polizia di San Felice Mauro Bruno – vuole essere il primo di una serie di attività da mettere in campo per toccare tutte le tematiche sulle quali sono impegnati i comandi di Polizia Locale, per aumentare la conoscenza e la competenza degli agenti e degli ufficiali per un efficace lavoro che va oltre al semplice sistema sanzionatorio al codice della strada”.