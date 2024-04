Ridurre le attese in pronto soccorso: la Regione prevede 124 nuovi posti letto

Centoventiquattro nuovi posti letto per alleggerire l’attesa dei pazienti nei pronto soccorso. Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, è quanto definito dalla giunta della Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca che ha di recente firmato una apposita delibera.

Un passo che è stato accolto con favore dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e componente della commissione Sanità, Enrico Tiero. “Mi sono fatto sentire con l'amministrazione regionale di centrodestra sul tema della sanità e diversi risultati sono stati ottenuti. In questi mesi mi sono speso attivamente, attraverso missive ed incontri ripetuti con il presidente Francesco Rocca e con il direttore della Sanità regionale, per sottolineare l’urgenza di interventi a favore della sanità pontina, alle prese con problemi strutturali e di organico. La delibera sui nuovi 124 posti letto a disposizione dell’Asl di Latina è importante anche per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in pronto Soccorso.

L’incremento dei posti letto - aggiunge Tiero - è parte integrante del progetto sperimentale e temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio, che è stato approvato nel maggio 2023 e poi esteso anche nella Asl di Latina”.

Nello specifico si prevede che l’Icot garantirà sia 29 posti letto di medicina generale per i pazienti in Medicina generale in attesa al pronto soccorso del Goretti di Latina sia altri 20 posti letto per la lungodegenza medica. Coinvolte anche la Residenza sanitaria assistenziale San Raffaele Sabaudia con 30 posti letto, la Rsa Minturno Poggio Ducale con 15 posti letto, la Rsa Villa Silvana con 20 posti letto e la Rsa Residenza Pontina Latina con 10 posti letto. “Numeri che dimostrano come il presidente Rocca voglia potenziare concretamente la sanità pontina - ha poi concluso Tiero -. Sostenere che si stanno dando posti letto al privato non è corretto. Semmai questa era una prerogativa delle amministrazioni di centrosinitra. Abbiamo a cuore la salute dei pazienti e l'amministrazione Rocca sta dimostrando di voler cambiare pagina rispetto al passato".