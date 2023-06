Fondi Pnrr per la sanità e criticità del pronto soccorso: Celentano ne parla con la manager della Asl Cavalli

I fondi del Pnrr per la sanità e le criticità del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, legate soprattutto al sovraffollamento e alla carenza di personale: sono stati questi alcuni dei temi affrontati dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, e della direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli nel corso di un incontro.

Un momento di confronto che c’è stato questa mattina in Comune. “E’ stato un primo incontro molto costruttivo sui temi della sanità e in particolare del pronto soccorso dell’ospedale Goretti per il quale stanno per essere attuate misure volte ad alleggerire il sovraffollamento” ha commentato la prima cittadina Celentano.

Tra gli altri argomenti affrontati anche quelli inerenti le progettazioni finanziate dal Pnrr per la sanità pontina. “A breve - ha aggiunto la sindaca di Latina - sarà convocata la conferenza dei sindaci, che da molto tempo non si riunisce. I servizi sanitari e i servizi socio-sanitari sono tra le priorità dell’agenda della nostra amministrazione”.