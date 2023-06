Sanità, Tiero (FdI): “Potenziare la medicina territoriale”

“Potenziare la medicina territoriale”: a parlare è Enrico Tiero, componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio e vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia che, su invito del presidente dell’Ordine dei medici Giovanni Maria Righetti e del vicepresidente del Sis 118 Rossella Carucci, ha partecipato al convegno sulle criticità e necessità della riorganizzazione dei servizi di emergenza territoriale in ambito sanitario.

“Ho avuto modo di confrontarmi con operatori e dirigenti del mondo sanitario locale e ho espresso la mia posizione sull’urgenza di assicurare servizi di prossimità sempre più efficienti per i cittadini - ha detto Tiero -. Occorre garantire una vera parità di servizi e accesso alle cure per tutti. C’è l’esigenza di potenziare la medicina territoriale, per il suo ruolo essenziale di filtro in grado di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. Bisogna valorizzare la rete capillare che coinvolge i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale. Considero quindi prioritario un rafforzamento sul territorio degli ambufest, non solo nel capoluogo, ma anche nel resto della provincia. Condivido la posizione espressa da più relatori del convegno sul potenziamento di strutture cruciali per il territorio. Dobbiamo lavorare in sinergia per poter ripristinare i Punti di Primo Intervento. Va migliorata l'assistenza dei presidi nei piccoli centri”.

“Quotidianamente - ha aggiunto il consigliere regionale - mi batto per il servizio di medicalizzazione nelle ambulanze dell’Ares 118, un servizio indispensabile per la sopravvivenza dei pazienti. Più in generale rivendico come obiettivo l’aumento degli organici negli ospedali, anche incentivando sul piano economico i camici bianchi a rimanere nelle nostre strutture. Così come ritengo opportuno indire un maggior numero di concorsi per medici e infermieri nella nostra provincia. Come componente della commissione Sanità del Consiglio regionale porterò avanti ogni iniziativa tesa a migliorare l’accessibilità e ampliare la disponibilità di servizi di prossimità per i cittadini” ha poi concluso Tiero.