Sanità: un piano da 1,2 miliardi di euro per il Lazio. Gli interventi per Latina e provincia

Ci sono anche i fondi per gli ospedali di Latina e del sud pontino oltre a quelli per una serie di altri interventi nella provincia nel piano di investimenti in edilizia sanitaria del Lazio che è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Regione Francesco Rocca. In totale 37 interventi per quasi 1,2 miliardi di euro destinati all’intero territorio laziale.

Soddisfazione per i risvolti pontini del piano è stata espressa dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano. “Il nuovo ospedale di Latina si farà, con un importante investimento dell’Inail. Lo ha confermato il presidente Rocca. Questa è la sanità che ci piace, fatta di azioni concrete” ha commentato la prima cittadina inn riferimento alle parole del governatore del Lazio che arrivano a pochi giorni da un incontro avuto a Roma nella sede regionale di via Cristoforo Colombo.

“Finalmente una sanità al passo dei bisogni delle comunità – ha affermato Celentano - Sono 37 gli interventi per potenziare la sanità del Lazio programmati dalla Regione per quasi 1,2 miliardi di euro, come risulta dal piano varato oggi dalla giunta Rocca. Un piano da un miliardo e 171 milioni di euro complessivi, già stanziati ma non ancora impegnati, per la riapertura di ospedali, l’adeguamento antincendio di Asl e ospedali e antisismico per le strutture sanitarie e per le innovazioni tecnologiche, come l’acquisto di nuove attrezzature e arredi, i lavori di ampliamento e la realizzazione di nuovi servizi e il completamento degli ospedali di Comunità non finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“Il pragmatismo dell’attuale governo della Regione Lazio ci lascia già intravvedere il nuovo ospedale per il prossimo futuro – ha concluso il sindaco Celentano – Apprendiamo dal presidente Rocca di: 868 milioni di euro dell’Inail per realizzare cinque nuovi ospedali: Ospedale del Golfo (nel Sud Pontino), Latina, Rieti, Nuovo Ospedale Tiburtino (Asl Rm5), Acquapendente (Viterbo)”

''Il presidente Rocca sblocca uno dei più importanti investimenti nella sanità. Un provvedimento vitale per il territorio, a partire dalle province, che si aggiunge al mezzo miliardo di euro saldato per coprire le perdite delle aziende ospedaliere a pochi mesi dall’insediamento dell’amministrazione” ha commentato il vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale e consigliere regionale della Lega, Angelo Tripodi. “Anche Latina e la provincia saranno protagoniste: dai potenziamenti tecnologici per i nuovi ospedali nel capoluogo e nel Sud pontino alle case delle comunità di Aprilia, Cori e Minturno. Vitali gli investimenti Inail, confermati dall’allora sottosegretario Claudio Durigon nella precedente legislatura, per la costruzione del nuovo ospedale di Latina (oltre 260 milioni di euro) e del nuovo ospedale del Golfo (circa 180 milioni di euro), ma anche per i nosocomi in zone sismiche e la sicurezza delle strutture sanitarie, compresi gli ospedali di Latina, Formia, Terracina e Fondi (9 milioni di euro)”.

“Occorre accelerare l’iter per il nuovo ospedale di Latina, che sorgerà a Borgo Piave grazie all’intuizione geniale dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo e sarà strategico con le opere complementari della Roma-Latina in cantiere ideate e salvate dal centrodestra. Certamente Rocca sbloccherà quest’opera al più presto’' ha poi concluso Tripodi.