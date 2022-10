Sconfitta alle politiche, Pd: “E’ tempo di una seria riflessione interna. Ripartiamo dalle basi”

E’ il momento dell’analisi interna per il Pd dopo il voto del 25 settembre che sia a livello locale che a livello nazionale non può non lasciare strascichi. Nel territorio pontino le ultime consultazioni politiche non hanno portato all’elezione di nessun rappresentante in Parlamento e anche a livello locale è necessario un momento, non più procastinabile, di riflessione e soprattutto di confronto.

“Il voto del 25 settembre ha rappresentato una scossa fortissima per l'Italia e per la nostra comunità, che indurrà il Partito Democratico di tutti i livelli, come già in questi giorni, ad una serissima riflessione sulla propria natura, sui propri errori e sulle prospettive di rilancio di un progetto politico che appare oggi in grande difficoltà identitaria. Reputiamo questo tempo come non più rimandabile. Anche per questo, dopo tanti anni, abbiamo scelto di ripartire dalle basi”.

Partendo da questi presupposti è stata organizzata l'assemblea, aperta al contributo di tutte e tutti, cittadini, iscritti, simpatizzanti e forze politiche, in programma sabato 8 ottobre alle 17 al Circolo Cittadini. “Sarà l’inizio di un percorso dove con umiltà proveremo a tracciare una linea, dentro ed oltre avvenimenti nazionali, da qui ad i prossimi mesi. Mettendo tutto in discussione” spiegano dal Circolo del Pd di Latina.