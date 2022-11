Lotta allo spopolamento e potenziamento della mobilità sostenibile, la Regione stanzia 4,3 milioni per gli scuolabus elettrici

Sono stati stanziati altri fondi a favore dei piccoli comuni del Lazio per l’acquisto di scuolabus elettrici. Dopo i 4 milioni e mezzo previsti nei mesi scorsi, la regione ha deciso di destinare altri 4 milioni e 300 mila euro per questa importante misura, arrivando ad un totale di circa 9 milioni di euro. L’obiettivo è quello di abbattere i costi per le amministrazioni sotto i 5 mila abitanti, evitando quindi l’acquisto di combustili fossili, e di migliorare il servizio di trasporto degli studenti, specialmente nelle aree più isolate del Lazio.

Sono tantissimi i comuni che hanno già partecipato al bando per intercettare i fondi messi a disposizione. Una volta raccolte tutte le domande, la regione passerà in rassegna le esigenze specifiche di ogni piccolo comune in termini di numero di bambini, chilometri da percorrere e caratteristiche del territorio, per individuare il mezzo adatto ad ogni necessità. La Pisana, entro novembre e con il supporto di Astral, dovrà poi pubblicare la richiesta di fornitura degli scuolabus, così da arrivare ai prossimi mesi alla consegna dei primi mezzi.

Verrà soddisfatto un terzo delle domande

“È un intervento in cui crediamo molto e per questo dopo lo stanziamento iniziale di circa 3 milioni di euro, vista l'enorme adesione, abbiamo continuato a lavorare per ottenere maggiori risorse e per soddisfare quante più domande possibili – ha dichiarato, in una nota, Cristiana Avenali, responsabile piccoli comuni e contratti di fiume della regione Lazio - siamo arrivati oggi a destinare al bando un totale di circa otto milioni e 800 mila euro, un risultato veramente oltre ogni aspettativa che ci permetterà di soddisfare almeno un terzo delle domande pervenute".

A fine ottobre 2022, erano 195 comuni su 255 ad aver fatto richiesto di finanziamento. Per questo, nel piano triennale per i piccoli comuni, la regione ha deciso di far scorrere le graduatorie con nuovi finanziamenti. Si tratta di interventi che seguono l’approvazione del piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, con il quale la Pisana ha stanziato 6 milioni di euro fino al 2024.

Riduzione dell’inquinamento

Secondo le stime fatte, con l’acquisto di almeno 20 scuolabus che percorrono ogni giorno almeno 60 chilometri e tenendo conto della durata di un anno scolastico di 200 giorni, questo intervento permetterà, grazie all’alimentazione elettrica dei veicoli, una riduzione delle emissioni inquinanti per almeno 200 tonnellate di CO2 l’anno. "La grandissima partecipazione al bando conferma la bontà della nostra intuizione di contrastare la decrescita demografica nei comuni con meno di 5.000 abitanti a partire dal sostegno alle giovani famiglie tramite il servizio di trasporto scolastico - ha spiegato la Avenali - inoltre la scelta di scuolabus elettrici permette ai piccoli Comuni di gestire il servizio in economia, con costi molto più bassi rispetto a mezzi alimentati con i combustibili fossili, oltre a una riduzione dell'impatto ambientale notevole”.