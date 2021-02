Scuola: dalla Regione 40mila euro per Dad e Ddi degli alunni con disabilità certificata

Il Comune di Latina erogherà il contributo direttamente agli istituti. Assessore Proietti: “Ancora una volta vogliamo offrire alle scuole tutto il sostegno necessario per affrontare un anno scolastico difficile”

Fondi per 40mila euro sono stati assegnati dalla Regione Lazio al Comune di Latina e che dovranno essere destinati all’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare la didattica a distanza e la didattica digitale integrata da parte degli alunni con disabilità certificata (L. 104/1992) residenti nel capoluogo e che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) e i Centri di formazione professionale (dal primo al terzo anno, escluso il quarto anno).

L’Amministrazione comunale di Latina, dopo una chiara interlocuzione con la Regione e nel limite delle risorse disponibili pari a 40mila euro, ha voluto erogare tale contributo alle scuole, "riconoscendone il ruolo di osservatorio privilegiato e autorevole nell’individuazione delle effettive esigenze". Quanto acquistato ed eventualmente concesso in comodato d’uso gratuito agli studenti, rimarrà nel patrimonio scolastico e potrà essere utilizzato anche nei prossimi anni per altri studenti.

“Ancora una volta – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – vogliamo offrire alle scuole tutto il sostegno necessario per affrontare un anno scolastico difficile e rischioso per tutti gli effetti della pandemia. Sappiamo che sostenere le attività delle scuole implica dovere sostenere effettivamente i bambini e i ragazzi e le loro famiglie. La pandemia ha generato anche una sofferenza tra gli studenti e soprattutto tra gli studenti disabili, che hanno subìto il digital divide più di ogni altra categoria sociale. Grazie alla Regione Lazio e all’attenta rimodulazione da parte dell’Amministrazione, oggi diamo un altro sostegno alle scuole per aiutare gli studenti e le loro famiglie”.