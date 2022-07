Ventidue sezioni al voto, Latina Bene Comune: "Pronti a vincere"

“Questo secondo grado di giudizio ci ha permesso di fugare il campo da ogni allusione di dolo, la sentenza non fa riferimento al fenomeno della scheda ballerina e lascia intendere che si sia trattato di semplici errori materiali. Probabilmente legati all’inesperienza di scrutatori e presidenti di seggio”. In una nota firmata da Valeria Campagna,Floriana Coletta, Elettra Ortu La Barbera,Gianmarco Proietti ed Emilio Ranieri, Latina Bene Comune commenta la sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Damiano Coletta.

“A questo punto – si legge ancora – siamo pronti a concentrarci su questa nuova sfida. Sarà una campagna elettorale importante, nonché una grossa chance. Abbiamo, davanti a noi, la grande occasione per superare l’anatra zoppa e, quindi, di allargare la maggioranza consiliare. Siamo convinti di poterci riuscire andando ad erodere, nelle 22 sezioni dove si procederà alla rivotazione, il divario con i nostri avversari. La città si è già espressa in maniera lapalissiana sul sindaco che vuole avere: Damiano Coletta, che ha nettamente battuto il suo avversario politico dopo aver messo in piedi una straordinaria rimonta. Posto questo, che la città ha già deciso, non ci resta che allargare la maggioranza. L’anatra zoppa ha evidentemente condizionato questa prima parte di consiliatura: dalla creazione delle commissioni al bilancio, ogni passaggio cruciale ha messo in evidenza l’irresponsabilità ed il pericoloso ostruzionismo del centrodestra. Ora, possiamo liberarci da tutto questo ed iniziare a governare in maniera libera e decisa, come la città merita. Abbiamo già vinto due volte, siamo pronti a vincere una terza volta e vivere il nostro secondo tempo per Latina”.