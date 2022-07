Beni comuni, a Sermoneta patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione

Via libera a Sermoneta al primo patto di collaborazione per la gestione condivisa, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’intesa riguarda la manutenzione e la cura del parco pubblico di piazzale Annibaldi: i signori Patrizio Tarallo, Marco Salvagni, Carlo Cortese, insieme alle loro famiglie e con la collaborazione dei residenti di zona, dimostrando impegno e grande senso civico hanno eseguito importanti interventi per rendere ancora più accogliente l’area verde, a disposizione di bambini e famiglie, con nuovi giochi e altri arredi, manutenzioni varie.

Una iniziativa nata dall'opportunità offerta dal Comune di Sermoneta di poter presentare proposte di collaborazione da parte dei cittadini attivi, per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni. “Abbiamo immediatamente aderito - spiega Patrizio Tarallo - perchè questa iniziativa cela in realtà uno scopo ben più grande: quello dell'aggregazione sociale, rendendo il parco un vero e proprio luogo di incontro per i nostri bambini e per noi adulti. Grazie all'amministrazione, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo patto, sia con il lavoro che moralmente ed economicamente”.

“L’amministrazione comunale è grata a questi nostri concittadini che si sono impegnati a prendersi cura di aree verdi nell’interesse dell’intera comunità - commenta il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli - perché hanno compreso e condiviso lo spirito del patto di collaborazione, strumento a dimostrazione di una comunità che vuole crescere e collaborare, innescando tutta una serie di cambiamenti culturali, economici e sociali”.

Già altri sette patti sono stati sottoscritti o stanno per essere firmati a Sermoneta. Tutte le aree che possono essere gestite tramite patto di collaborazione sono sulla home page del sito www.comunedisermoneta.it.