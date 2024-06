Dopo la conferma a sindaco di Giovannoli, Consiglio comunale di insediamento a Sermoneta

Dopo le elezioni di due settimane fa, sta per iniziare la nuova conciatura di Giuseppina Giovannoli eletta di nuovo sindaca di Semoneta il 10 giugno scorso. Martedì 25 giugno alle 19 al belvedere si insedia il nuovo Consiglio comunale.

Come primo punto all’ordine del giorno ci sarà l’esame della condizione degli eletti per l’insediamento del consiglio comunale. Della lista “Giovannoli Sindaco - Per Sermoneta” sono stati eletti Nicola Minniti, Pierluigi Torelli, Paola Macera, Melissa Girardi, Ugo Coluzzi, Valentina Cianfriglia, Mauro Lorenzo Mariotti, Vittorio Pacini, Luana Campagna, Paolo Roberto Calvani e Stefania Iacovacci. La lista "Sermoneta Cambia" ha eletto tre consiglieri: oltre al candidato sindaco Antonio Di Lenola, anche Pasquale Campagna e Federica Bonaldo; due posti vanno infine a "Insieme per Sermoneta": oltre al candidato sindaco Emanuele Agostini, entra Renato De Santis. Dei sedici nuovi consiglieri dell’Assise, solo quattro sono uscenti, due in maggioranza e due all’opposizione. Il 75% del Consiglio comunale è composto da persone nuove.

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il giuramento della sindaca: Giuseppina Giovannoli reciterà la formula di rito, prevista dalla normativa, davanti all’intero Consiglio comunale, poi si passerà poi all’elezione del presidente del Consiglio comunale.

Come quarto punto all’ordine del giorno, la prima cittadina comunicherà al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale e la nomina del vice sindaco, per poi passare al punto riguardo la costituzione dei gruppi consiliari. Come sesto punto all’ordine del giorno, la sindaca presenterà le linee programmatiche di mandato per la consiliatura 2024-2029. Gli ultimi punti riguardano la deliberazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, l’elezione della commissione elettorale comunale e l’elezione della commissione per la tenuta dell’albo dei giudici popolari.

La seduta sarà pubblica e la cittadinanza è invitata a partecipare.