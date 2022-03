Rifiuti, Sermoneta punta ai fondi europei del Pnrr per potenziare la raccolta differenziata

Anche Sermoneta punta ai fondi europei del Pnrr con l’intento di sfruttarli soprattutto per la potenziare la raccolta differenziata. “L’ambiente e la raccolta dei rifiuti”, viene spiegato, sono “al centro dell’attenzione dell’Amministrazione e, proprio per migliorare la qualità della raccolta differenziata e puntare a ridurre il costo del servizio, la Giunta guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha candidato il Comune di Sermoneta a due programmi di finanziamento europeo nell’ambito del il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“L’obiettivo – spiega l’assessore all’ambiente Bruno Bianconi – è quello di sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti”.

I progetti elaborati dall’amministrazione e dagli uffici comunali prevedono l’acquisto e l’installazione di isole ecologiche informatizzate per rifiuti, Raee – vale a dire i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – e olii esausti, a integrazione della tradizionale raccolta porta a porta dei rifiuti. Il progetto prevede anche l’installazione di distributori automatici per sacchetti, dotati di codice a barre, e delle compostiere elettromeccaniche per lo smaltimento dei rifiuti organici. Tra gli scopi da raggiungere con il progetto, la riduzione dei rifiuti prodotti e l’attuazione del sistema di “tariffa puntuale” dei rifiuti, in base al principio “meno rifiuti si producono, meno tasse si pagano”.

Sempre in fatto di ambiente, un altro progetto di riforestazione sarà presentato dal Comune di Sermoneta nell’ambito del Pnrr, mentre prosegue la piantiumazione dei quasi tremila alberi sul territorio grazie ai fondi ottenuti dal Comune di Sermoneta nel progetto Ossigeno della Regione Lazio.