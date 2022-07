Gestione condivisa dei beni, patto di collaborazione per la rotatoria di via Le Pastine

Partito anche il secondo patto di collaborazione sottoscritto dall’amministrazione comunale di Sermoneta per la gestione condivisa, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Dopo l’avvio del progetto di parco Annibaldi a Pontenuovo, curato da un gruppo di cittadini, è stata data attuazione al patto di collaborazione per la gestione e cura delle aiuole intorno alla rotatoria di via Le Pastine, snodo viario importante per raggiungere la borgata di Pontenuovo, la stazione ferroviaria, Bivio di Doganella-Sermoneta Scalo e quindi il centro storico. A prendersene cura è la Vi.Pi. Distillati di Vincenzo Piccolo, che ha sottoscritto l’accordo per la manutenzione del verde e la pulizia dell’area. Il patto prevede lo sfalcio dell’erba e la cura del verde, oltre alla pulizia dell’area.

“Come amministrazione comunale siamo grati a Vincenzo Piccolo e a tutte le aziende e cittadini che stanno aderendo alla proposta di gestione condivisa della cura e della rigenerazione della città e dei suoi spazi verde - commenta il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli - nella convinzione che i cittadini siano portatori di capacità e che queste capacità possano essere messe a disposizione della collettività”. “Con i Patti di Collaborazione - conclude il primo cittadino - i cittadini attivi, associazioni, comunità religiose, comitati di quartiere, scuole, enti del Terzo Settore e il Comune di Sermoneta individuano beni urbani sui quali avviare interventi di rigenerazione e riqualificazione e progetti di gestione condivisa, attorno ai quali creare occasione di svago, di socializzazione e di miglioramento del decoro urbano”.

Tutte le aree che possono essere gestite tramite patto di collaborazione sono sulla home page del sito www.comunedisermoneta.it.