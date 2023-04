Al via i lavori per la ristrutturazione di Palazzo Caetani, "dimora storica" di Sermoneta

Grazie a un finanziamento regionale di 380 mila euro ottenuto dall'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli sono iniziati i lavori per la ristrutturazione di Palazzo Ada Caetani nel centro storico di Sermoneta; edificio che al piano terra ospita il museo della ceramica e la mostra sui reperti della necropoli di Caracupa, mentre al piano nobile ospita convegni, mostre e conferenze.

“Dopo un lungo iter, siamo finalmente arrivati all'apertura dei cantieri - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti - che restituirà alla collettività un edificio sicuro e funzionale, e recuperando spazi attualmente non utilizzabili”.

I lavori prevedono il rifacimento della copertura e della facciata principale e la manutenzione straordinaria del secondo piano e di parte del primo. Il cantiere si dovrebbe concludere entro quest’anno. “Lo scorso anno abbiamo ottenuto l'iscrizione di Palazzo Caetani nella Rete delle dimore storiche della Regione, un riconoscimento prestigioso che ha consentito l’inserimento nel catalogo della Rete e che darà accesso ad altri finanziamenti, così come abbiamo richieste di finanziamento in corso per altri nostri edifici storici di Sermoneta che speriamo possano andare a buon fine” ha aggiunto il sindaco Giuseppina Giovannoli.

Il Palazzo Caetani a Sermoneta

Il palazzo è intitolato ad Ada Caetani, madre di Roffredo Caetani, ultimo duca di Sermoneta. Inizialmente di proprietà della famiglia De Marchis, nel XVII secolo fu venduto alla famiglia Caetani, già proprietaria del castello e di numerosi altri edifici del centro storico. Quello era un palazzo ad uso abitativo per la famiglia Caetani, la quale specialmente nel XIX secolo amava alloggiare in quelle stanze piuttosto che nel freddo Castello, a poche centinaia di metri. Di pregio è la facciata, tipicamente tardo rinascimentale, e gli interni al primo piano. In particolare, nel salone nobile si trova un soffitto a cassettoni ligneo del XVII secolo, con decorazioni affrescate alla parete, dello stesso periodo. Nel XX secolo il palazzo ha ospitato una scuola materna per volere di Lelia Caetani, nipote di Ada Caetani ed ultima erede della dinastia, fino al 1979 quando il palazzo fu oggetto di lavori di consolidamento. Dal 2004 il Palazzo ospita il Museo della Ceramica, un viaggio nella storia della ceramica dalla preistoria al 1900 con circa trecento reperti di varia fattura e di varie epoche, tra cui i vasi e i piatti appartenenti all’età del Ferro, provenienti dalla vicina necropoli di Caracupa. Nel 2006 Palazzo Caetani è stato set del film “Silk”, produzione internazionale Fandango.