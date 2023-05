Interventi su strade e scuole e un parco fluviale urbano sulle sponde del Ninfa-Sisto

Tra i punti propedeutici al bilancio di previsione 2023-2025 il consiglio comunale di Sermoneta ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche che riguardano tutto il territorio di competenza comunale. Nel corso del 2023 sono previsti lavori di riqualificazione dell'area mercato di Monticchio, l'efficientamento energetico delle scuole con il cosiddetto "relamping", la sostituzione di un'illuminazione tradizionale con apparecchi led di ultima generazione a basso consumo, fino alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e all'attenzione e alla cura degli immobili pubblici, dei parchi e più in generale del decoro e della sicurezza.

Importante anche il capitolo riguardante la tutela dell'ambiente, con i lavori di “rinaturalizzazione” del fiume Ninfa Sisto a Pontenuovo. Si tratta in particolare di un intervento finanziato dalla Provincia che prevede la creazione di un Parco fluviale urbano sulle sponde del Ninfa-Sisto in collegamento tra le esistenti aree attrezzate presenti sulle due sponde: sarà realizzato un percorso ciclopedonale sulla sponda destra del fiume, un percorso didattico lungo il tratto riqualificato del fiume con l'installazione di pannelli informativi sui sistemi acquatici ed è prevista la riqualificazione e ricostituzione della fascia riparia del fiume Ninfa-Sisto, con la creazione di una vasca di fitodepurazione.

Nelle annualità successive sono programmati interventi sullo sport, con i lavori al complesso di Le Prate richiesti tramite finanziamento Pnrr e per i quali il Comune di Sermoneta risulta in graduatoria, interventi sulle scuole come i lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico del centro storico, interventi al centro storico come la messa in sicurezza di via San Francesco e lavori di manutenzione straordinaria su via Madonna delle Grazie.

"La capacità e credibilità questa amministrazione è tangibile dalle opere messe in campo nell'ultimo periodo - spiega l'assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti - ovvero l'inizio dei lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico su via Sermonetana, la costruzione di nuovi loculi al cimitero, i lavori di manutenzione straordinaria a palazzo Caetani e i lavori in avvio presso la scuola di Doganella con le tre nuove aule, il completamento dell'illuminazione fotovoltaica sulla pista ciclabile di via Le Prate e l'intervento di manutenzione straordinaria sulle strade che sta per essere intrapreso. Sono terminati negli scorsi mesi i lavori di realizzazione dei marciapiedi su via dell'Irto, nonché «grazie al nostro lavoro costante sul territorio è stata realizzata dalla Provincia la rotatoria al bivio di Doganella - conclude Minniti - Risultati tangibili e innegabili che migliorano la vita dei nostri concittadini. Stiamo lavorando costantemente e con determinazione per soddisfare le esigenze dei cittadini, consapevoli che c'è tanto da fare ma con la grande determinazione nel voler dare risposte alle legittime richieste dei nostri concittadini, in stretta collaborazione con gli uffici comunali che ancora una volta ringraziamo per il grande impegno".