“Più servizi e sicurezza per il litorale”: le proposte di Ciolfi alla nuova amministrazione

Il litorale di Latina è tornato prepotentemente sulle cronache locali dopo i due incendi, e uno tentato, ai chioschi dei giorni scorsi che hanno fatto alzare il livello dell’attenzione su una situazione inquietante e che non può assolutamente essere presa sotto gamba; questione che ieri è stata affrontata anche nel corso di un vertice in Prefettura a cui ha preso parte anche la sindaca Matilde Celentano.

Ma la stagione balenare è ormai è alle porte e tanto si può e si deve fare per una marina troppo spesso dimenticata. Di questo parere è Maria Grazia Ciolfi che con il Movimento 5 Stelle rientra in Consiglio comunale dopo le elezioni del 14 e 15 maggio e da sempre in prima linea per lo sviluppo del lungomare di Latina.

“L’amministrazione comunale molto può fare in termini di servizi e sicurezza per quel tratto di litorale, a partire proprio dalle istanze degli stessi operatori, già in essere prima dei roghi. Tra gli interventi attuabili per garantire maggiore sicurezza, prima tra tutte una rete di videosorveglianza e un’adeguata illuminazione, modulata in maniera sostenibile e compatibile con la tutela ambientale di quell’area, protetta da stretti vincoli ambientali e floro-faunistici. Istanze queste da sempre rappresentate e divenute sempre più urgenti, che necessitano, per essere messe a terra, di un percorso operativo sinergico con l’Ente Parco.

Per tale ragione - aggiunge Ciolfi -, invito l’amministrazione comunale che si sta insediando, a inserire tra le sue priorità l’istituzione di un tavolo di confronto con l’Ente Parco, per valutare l’opportunità di servire con l’energia elettrica anche il tratto B del lungomare, e per quanto possibile affidandosi alle fonti rinnovabili. Questo andrebbe ad abolire l’utilizzo dei generatori elettrici, inquinanti e rumorosi per l’ambiente e onerosi per gli operatori, e consentirebbe di installare una adeguata rete di video sorveglianza, nonché di prevedere l’illuminazione di quel tratto di strada, sempre commisurata alla tutela ambientale prevista dal Parco stesso”.

Altra priorità da affrontare, per la consigliere del Movimento 5 Stelle, è “l’instabilità del manto stradale che ha causato l’istituzione del senso unico obbligato. Quel tratto di litorale è troppo fragile per sostenere un elevato traffico veicolare e gli affollati parcheggi lungo-strada. Unica soluzione resta quella della chiusura della strada al traffico privato, con la realizzazione di parcheggi sulla via litoranea e la previsione di navette elettriche a ciclo continuo, per il trasporto in spiaggia, lasciando quel tratto di litorale aperto alla mobilità sostenibile ciclo-pedonale.

Il tavolo di confronto con il Parco è altresì uno strumento operativo necessario per consentire la fruizione sostenibile delle aree protette del tratto di Parco Nazionale del Circeo che ricade nell’area di competenza del Comune di Latina, come Rio Marino ed il Fogliano. Pertanto auspichiamo l’istituzione di un tavolo programmatico e operativo permanente, che possa essere attivato ogni qualvolta le condizioni politico amministrative lo renderanno necessario, al fine di garantire una maggiore e più consapevole tutela e fruizione del nostro territorio e delle sue bellezze, lavorando in sinergia tra Enti, verso lo sviluppo di un turismo sostenibile. Auspichiamo - ha poi concluso Ciolfi - altresì un esito celere delle indagini sui roghi dei chioschi per ridare serenità a operatori e cittadini”.