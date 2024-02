I sindacati alzano l’attenzione sui servizi sociali e incontrano la sindaca Celentano

Si è tenuto nella giornata di lunedì 12 febbraio nel palazzo municipale di Latina l’incontro tra la Cisl Fp e la sindaca Matilde Celentano accompagnata dal presidente della commissione Servizi Sociali, Nicola Catani. A rappresentare il sindacato la segretaria generale Enza del Gaudio e il segretario provinciale per le Autonomie Locali, Raffaele Paciocca, insieme a Leopoldo Gagliardi, Luca Coccato e Alfredo Minutillo, del dipartimento Terzo Settore.

La Cisl Fp ha chiesto questo momento di confronto all’amministrazione per attenzionare il mondo del lavoro delle cooperative sociali e delle risorse da dedicare ai servizi sociali del nostro territorio che con i centri diurni, con l’assistenza ai disabili, l’inclusione scolastica e l’assistenza domiciliare, interessa i cittadini fragili e un livello occupazionale importantissimo per l’alto numero di lavoratrici e lavoratori coinvolti.

“Necessario al riguardo - spiegano dal sindacato - prevedere, visto la scadenza dell’attuale appalto, incontri con le organizzazioni sindacali in vista del nuovo capitolato in maniera da poter introdurre miglioramenti nei servizi da dare all’utenza e nelle risorse per i lavoratori: fondamentale sarebbe rendere strutturali i progetti delle colonie estive per i minori che, con la chiusura delle scuole, potrebbero continuare le attività di inclusione e di educazione all’autonomia, e dare un grande sollievo per le famiglie durante la pausa estiva. Anche i centri diurni potrebbero vedere nel nuovo capitolato aumentare le risorse per migliorare il servizio di accompagnatori ed autisti, fondamentale per il trasporto degli utenti”.

Altro punto l’assistenza domiciliare rispetto alla quale la Cisl Fp ha chiesto “si possa ottimizzare il turn over degli utenti con l’utilizzo di liste di attesa che consentano di non lasciare inutilizzate ore di assistenza”. L’incontro è stata per il sindacato l’occasione, partendo dai servizi sociali, per sollevare “questioni che interessano altri settori dei dipendenti pubblici: si è rimarcata per esempio, l’importanza di istituire l’organismo paritetico per la innovazione, previsto dal Ccnl e ancora non realizzato, che favorisca il dialogo tra parti sociali e parte pubblica, ancora più essenziale alla luce della proposta di Legge di iniziativa popolare presentata dalla Cisl Confederale sull’attuazione dell’art 46 della Costituzione”.

Inoltre la Cisl ha chiesto di fare “una corposa previsione, sul piano triennale del fabbisogno, di assunzioni di assistenti sociali, mettendo a regime il sostegno della Legge Statale n°178/2020, che all’articolo 1 comma 797 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale offrendo un 'contributo strutturale' a favore dei Comuni e degli Ambiti sociali Territoriali. Una pagina delicata e che andrà affrontata in ulteriori incontri è quella sulle scelte di politica industriale nel settore scolastico educativo gestito dal Comune, un servizio pubblico questo che va implementato e sostenuto”. Infine la Cisl Fp ha anche chiesto di investire sul Corpo di polizia locale, aumentando lo stanziamento per la previdenza complementare e per il welfare integrativo.