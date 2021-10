Sezze: ecco il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni: chi entra in Aula

Con l’esito del voto del ballottaggio del 17 e 18 ottobre è stato definito anche il quadro dei seggi che sono stati attribuiti alle forze politiche che andranno a comporre il prossimo Consiglio comunale di Sezze. Al secondo turno è stato eletto sindaco Lidano Lucidi che ha sfiorato il 70% delle preferenze ( nello specifico il 69,79% con 6.655), rifilando una pesante sconfitta all’ex primo cittadino Sergio Di Raimo che ha ottenuto appena il 30,21% (2.881 voti per lui).

All’interno del Consiglio 10 sono stati i seggi attribuiti alle liste del neo sindaco Lucidi, 3 a quelle di Di Raimo e uno a quelle di Serafino di Palma.

Nello specifico, nella maggioranza 5 seggi sono stati attribuiti alla lista Identità Setina con Luigi Rieti, Michela Capuccilli, Pasquale Casalini, Federica Pecorilli e Gianluca Calvano; 4 a Lucidi Sindaco con Pietro Del Duca, Rosetta Zaccheo, Marie France Pernarella e Gianluca Lucidi; uno per Progetto Sezze 2000 con Orlando Santoro. Per l’opposizione, due seggi sono attribuiti a Sezze Futura con Alessandro Ferrazzoli e Dorin Adrian Briciu e uno al Pd con Armando Uscimenti; uno infine a Fratelli d’Italia con Orlando Quattrini. Entrano in Consiglio anche i candidati sindaco non eletti Sergio Di Raimo e Serafino Di Palma.