Terminano a Sezze i primi lavori sulla condotta idrica per Villa Petrara

Si è conclusa, nel rispetto dei tempi previsti, la prima e più importante tranche dei lavori per l’ammodernamento della condotta adduttrice per Villa Petrara, nel comune di Sezze. Gli interventi hanno riguardato oltre 900 metri di condotta, estesi anche alle aree limitrofe a quelle inizialmente previste nel progetto al fine di ottimizzare quanto più il servizio e ridurre al massimo le perdite sul tratto di rete più importante per l’approvvigionamento idrico dell’intero comune.

La condotta ha una portata di 100 litri al secondo sui 180 totali erogati su Sezze. “Grazie alla pazienza dei nostri concittadini che hanno compreso l’importanza di completare questa prima tranche di lavori su una condotta che ormai era oltre il limite consentito di usura – ha spiegato il sindaco Lidano Lucidi – si è riusciti a porre un freno ad una serie di problemi che in questa stagione calda avrebbero seriamente compromesso la tenuta del nostro acquedotto. Quelli terminati in tempi anche più brevi di quanto previsto inizialmente sono solo alcuni dei lavori che Acqualatina si è impegnata a realizzare sull’impianto di Sezze”.

Le opere di ammodernamento si concluderanno nel mese di novembre 2023, con un importo totale di circa 2,3 milioni di euro. Queste attività programmate a Sezze si inseriscono nel più ampio piano di recupero delle perdite che Acqualatina sta portando avanti su tutto l’Ato4: “Per quanto riguarda il territorio setino – ha spiegato ancora il sindaco – il progetto permetterà di ottimizzare il servizio su tutti i 260 km di rete comunale, con interventi per il monitoraggio e il controllo in tempo reale di perdite e pressioni, e di sostituire condotte ammalorate su 9-12km, con un recupero previsto di circa 500.000 metri cubi di acqua all’anno: oltre il 10% dell’acqua attualmente dispersa. L’attenzione – ha concluso il primo cittadino – resta alta e continueremo a monitorare con attenzione i lavori in corso e quelli previsti in un piano che punta decisamente a ridurre i disagi per la cittadinanza”.