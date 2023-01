Partiti a Sezze i lavori nella palestra intitolata a Daniele Nardi, data alle fiamme un anno fa

Sono partiti a Sezze i lavori per il recupero della palestra "Daniele Nardi" che un anno fa venne data alle fiamme. La palestra dell'istituto Pacifici e De Magistris, nel 2019, era stata intitolata appunto a Daniele Nardi, l'alpinista scomparso sul Nanga Parbat mentre tentata in inverno la scalata dell'ottomila metri pakistano lungo lo sperone Mummery.

"Mi sento di esprimere ancora forte sdegno e disgusto per quel gesto - commenta il sindaco di Sezze Lidano Lucidi - che ha privato la scuola e le associazioni di un luogo importante. Questi gesti non solo rubano tempo, sorrisi, svago ai ragazzi che dopo due anni di pandemia avrebbero ancora di più diritto di usufruire di questi spazi, ma tolgono anche risorse finanziarie che appartengono a tutti. Questi sono criminali indegni - aggiunge il primo cittadino - e spero vivamente che vengano assicurati alla giustizia. La Provincia è stata sempre vicina e, nonostante le note lunghezze burocratiche, ha fatto di tutto per trovare i fondi e accelerare l'appalto. Per questo voglio ringraziare il presidente Gerardo Stefanelli e gli uffici provinciali".