Ragazza ferita per sbaglio da un proiettile, il sindaco Lucidi: "Un trauma per la città"

I fatti di cronaca avvenuti a Sezze, dove una ragazza di 20 anni è stata ferita alla gamba da un colpo di pistola durante una rissa tra stranieri, hanno allarmato la cittadinanza. Il sindaco Lidano Lucidi parla di un "trauma per la città" che riapre inevitabilmente il problema della sicurezza.

Lucidi è stato tra i primi ad accorrere per accertarsi delle condizioni della giovane trasportata all’ospedale Goretti, dove ha subito un intervento chirurgico per estrarre la pallottola. “Vedere nuovamente Sezze sulle pagine nazionali e sui tg – ha spiegato il primo cittadino – è stato l’ennesimo schiaffo per una città che merita altro. Ma quella di sabato è anche l’occasione per tornare a ribadire con forza che come ente siamo impegnati quotidianamente con i problemi legati alla sicurezza. Che in città, a causa dell’estensione territoriale e della popolosità, ci siano problemi legati alla sicurezza è un fattore che nessuno di noi ha mai ridimensionato. Il problema della sicurezza c’è e come amministrazione stiamo mettendo in campo ogni azione finalizzata ad arginarlo. Abbiamo investito tanto negli impianti di videosorveglianza, siamo in contatto con le comunità straniere che si occupano dell’accoglienza e non abbiamo mai negato il problema o cercato, come spesso accaduto in passato, di mettere la polvere sotto al tappeto".

"Non ci sto a subire attacchi da chi fino a poco tempo fa raccontava di una città modello per integrazione e, sostanzialmente, isola felice - prosegue però Lucidi - Così come non accetto gli attacchi da parte di chi cavalca l’onda emotiva, mentre invece potrebbe incidere diversamente se si considera chi occupa incarichi dove si può decidere la sorte del Paese”. Il primo cittadino però palesa anche le difficoltà oggettive di affrontare la situazione di petto: “Come Comune vogliamo far valere le nostre esigenze sul fronte della sicurezza urbana, e siamo consapevoli che in una provincia così vasta le forze a disposizione siano comunque esigue. Quella che non accettiamo è la semplice presa d’atto di questi problemi. Servono soluzioni, perché l’episodio di sabato notte non si è trasformato in vera e propria tragedia solo per una circostanza fortuita, che la prossima volta potrebbe non ricapitare. Servono azioni concrete, servono militari e agenti, serve comprendere che un paese di 25mila anime e con un’estensione territoriale come quella di Sezze merita un’attenzione maggiore, una considerazione maggiore. Mi auguro e continuerò personalmente e come rappresentante di una comunità – ha concluso il primo cittadino di Sezze – a sollevare questioni agli organi preposti e a cercare di far comprendere a tutti che i problemi non si risolvono da soli, ma vanno affrontati con serietà e capacità”.