Siccità in provincia di Latina e nel Lazio: un tavolo tecnico per superare l’emergenza

Subito un tavolo tecnico per superare l’emergenza siccità nel Lazio. Questo quanto emerso nell’ultima XII Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio regionale del Lazio di ieri. Nel corso della seduta sono stati sentiti anche i vertici del Consorzio Bonifica dell’Agro Pontino, oltre che quelli del Consorzio Bonifica Litorale Nord, dell’Organizzazione Produttori Agrinsieme e del Consorzio Bonifica Etruria Meridionale e Sabina.

"L'audizione è stata utile a raccogliere le problematiche dei Consorzi di Bonifica che operano nella nostra Regione” ha commentato Nazzareno Neri, presidente della commissione. "Un confronto che reputo molto importante e grazie al quale potremo rappresentare le criticità del territorio laziale e non solo, portarle in seno ai lavori del Consiglio regionale, ma anche interfacciarci con il Governo che ha varato con il Dl siccità lo stanziamento di fondi destinati a 5 regioni fra cui il Lazio al fine di contrastare le crisi idrica".

“D’altronde - ha continuato Neri - in base a quanto è emerso in fase d'audizione, sappiamo che l'irrigazione negli oltre 90.000 ettari di competenza dei Consorzi di Bonifica è stata avviata con largo anticipo grazie ai circa 100 impianti di irrigazione che gli enti conducono. Ringrazio Anbi Lazio, con il presidente Sonia Ricci che è anche commissario per i Consorzi di Bonifica del frusinate, ed il direttore Andrea Renna, insieme a tutti i presidenti delle strutture consortili, Niccolò Sacchetti (Roma), Lino Conti (Latina) e Gianluca Pezzotti (Rieti e Viterbo), per lo spaccato che hanno raccontato. Oggi i Consorzi di Bonifica hanno pronti progetti cantierabili ed esecutivi per potere cogliere le opportunità ministeriali, oltre a quelle della Cabina di Regia contro la siccità".

"Dobbiamo lavorare insieme per delineare un nostro piano strategico per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio - ha proseguito il presidente della Commissione -. I cambiamenti climatici e la crisi energetica impongono di rendere le opere moderne, potenziando gli impianti di irrigazione così come quelli della bonifica utili alla salvaguardia idrogeologica in un territorio che il più delle volte è molto delicato".

“I consorzi di bonifica sono organizzazioni fondamentali per il sistema agricolo regionale. In un momento storico nel quale la risorsa idrica va tutelata, è vitale investire sul territorio per tenere l'acqua e garantirla alle colture e agli allevamenti che ogni giorno portano cibo sicuro e di qualità sulle nostre tavole. Così come è indispensabile mantenere la manutenzione dei canali sul territorio agricolo. Personalmente intendo portare le istanze dei consorzi in seno ai lavori del Consiglio Regionale- ha concluso Neri - al fine di pianificare tutto quanto il necessario per far sì che la Regione sia al fianco dei Consorzi di bonifica magari istituendo - così come da essi richiesto - anche un tavolo tecnico che sia di supporto per superare la fase emergenziale e programmare una strategia futura che riguardi tutti i Consorzi di bonifica laziali”.