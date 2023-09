Legalità e sicurezza in città: la sindaca Celentano riceve il comitato tecnico-scientifico

Sono stati ricevuti in Comune dalla sindaca di Latina Matilde Celentano i rappresentanti del comitato tecnico-scientifico per la legalità e la sicurezza, Antimo Di Biasio, Gabriella Marano, Massimiliano Bruno, Alessandro Aielli e Antonio Turri.

Si tratta di un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale a iniziativa autonoma, da poco costituita, basata sul volontariato. Il suo scopo è quello di diffondere le tematiche e le problematiche sull’affermazione della legalità e di supportare, con attività consultive conoscitive e propositive, le politiche territoriali finalizzate alla prevenzione del crimine nonché alla promozione della cultura della legalità. “Proprio nell’ottica di partecipazione attiva e condivisione - spiegano dal Comune capoluogo - questa è stata una delle tante realtà che la sindaca nel corso del suo mandato, ha voluto ricevere”.

“Il comitato – ha dichiarato la prima cittadina – porta avanti alcune importanti battaglie che questa amministrazione ha a cuore e che sono relative alla legalità, alla sicurezza, alla sicurezza stradale e alla videosorveglianza. Per questo, oltre a ringraziare i referenti per il lavoro che svolgono e che hanno intenzione di svolgere sul territorio, ho ascoltato i loro progetti in merito alle attività che intendono portare avanti. Tra queste l’apertura di sportelli ad hoc per il supporto legale e psicologico alle vittime di stalking, bullismo, violenza, pedofilia, abusi familiare, vittime della strada, convenzioni con associazioni sportive per realizzare corsi di autodifesa tra i ragazzi e azioni a tutela dei soggetti deboli contro discriminazione, sopraffazione, violenza.

Stimolare la realizzazione pratica del diritto alla sicurezza e alla giustizia, oltre che sensibilizzare i cittadini sui rischi di infiltrazioni mafiose e supportare le vittime di reati sono attività che un governo cittadino sano non può che apprezzare. Inoltre, l’associazione mette in campo due importanti iniziative che hanno già mostrato i loro frutti e che sono quelle del controllo del vicinato, già presente in alcune zone della città, e di contrasto alle truffe agli anziani. Per questa amministrazione – ha concluso la sindaca – riveste un ruolo fondamentale la cittadinanza attiva, strumento con cui i cittadini lavorano al miglioramento della propria comunità tramite la partecipazione, per una migliore condizione di vita di tutti”.