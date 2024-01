Interventi per la sicurezza sulle strade, l’associazione scrive alla sindaca Celentano

E’ stata accolta con favore dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada la decisione del Comune di Latina annunciata due giorni fa di voler implementare gli attraversamenti pedonali rialzati nei pressi degli istituti scolastici e dei centri di aggregazione e sportivi. L’associazione ha quindi scritto alla sindaca Matilde Celentano per complimentarsi ma anche per proporre nuovamente il progetto "Ruote ferme, pedoni salvi", quale valore aggiunto alle azioni rivolte alla sicurezza stradale degli utenti deboli.

“Il progetto - ricorda l’Afvs - si basa sull'istituzione della figura dell'assistente pedonale, un'iniziativa già attiva con successo in altre città italiane come Torino e Bologna. A vestire i panni degli assistenti pedonali utenti in carico all'associazione per reati in violazione al codice della strada, che devono svolgere lavori di pubblica utilità quale messa alla prova o come pena sostitutiva. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e dell'Anci evidenziando la sua importanza e validità”.

Per l'Associazione Familiari e Vittime della Strada il progetto "Ruote ferme, pedoni salvi" non solo “rappresenta una forma di riparazione per gli autori di reato”, ma contribuisce anche “alla sensibilizzazione degli automobilisti sul rispetto delle regole stradali e sull'attenzione dovuta ai pedoni” con la formazione degli assistenti pedonali sarebbe affidata alla polizia Locale.

Per questo la stessa associazione si è resa disponibile per un incontro per discutere il progetto e fornire ulteriori informazioni; per l'attuazione del progetto, infatti è necessaria la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. L'Associazione Familiari e Vittime della Strada auspica quindi che la sindaca e la giunta “possano prendere in considerazione il progetto per contribuire alla riduzione dell’incidentalità stradale che riguarda le fasce deboli”.