Coletta sindaco, festa per la rielezione. Oggi l’incontro con il centrodestra: “Proporrò un patto per la città”

Ad una settimana dalla rielezione a sindaco di Latina Damiano Coletta ha voluto festeggiare l’importante risultato del ballottaggio con i cittadini. E lo ha fatto con l'evento che è stato organizzato ieri nell’arena del Museo Cambellotti dal titolo “Latina per tutti”. Un momento per il riconfermato sindaco per ringraziare i cittadini per la fiducia e che “in questi 15 giorni - ha detto - mi hanno fatto sentire il loro affetto”, ma anche per parlare direttamente con loro in un momento delicato per la neonata amministrazione.

Per oggi, infatti, alle 12 è in programma l’incontro tra il primo cittadino e le forze del centrodestra che siedono in Consiglio comunale che, ricordiamo, all’esito del primo turno delle elezioni amministrative rappresentano la maggioranza in Aula. “E’ un incontro voluto dal sindaco in maniera istituzionale - ha spiegato dal palco Coletta -. C’è un appuntamento importante con il Pnrr che ci deve trovare pronti e competenti. Con loro vorrò discutere e trovare punti in comune che siano imprescindibili per il bene della città. Diventa una sorta di tavolo ‘Latina per Latina’ aperto durante la pandemia. Questo è il momento di sedersi al tavolo, di tirarsi su le maniche e mettersi a disposizione dell’altro. Questa è la disponibilità che chiederò a loro; non è un ‘Patto d’Aula’, ma un ‘Patto per la città’. Chiederò loro di mettere a disposizione le migliori competenze e le migliori figure tecniche perché abbiamo bisogno di questo, senza alchimie tattiche. L’obiettivo è portare questa città in alto; e io sento, e non lo dico con presunzione, di poter essere il garante di questo equilibrio, perché io non posso tradire la vostra fiducia”.

Un incontro a cui i leader del centrodestra si presenteranno uniti, e non singolarmente come aveva richiesto il primo cittadino Coletta. “Ribadiremo al sindaco - avevano spiegato in una nota congiunta - la nostra più completa disponibilità a mettere in sicurezza l'Ente, evitando il commissariamento che in questo particolare momento danneggerebbe lo sviluppo e l’economia della città senza, però, siglare un patto di consiliatura. Tale scelta è ispirata al senso di responsabilità e all’amore per la nostra città, salvo il rispetto dei nostri valori e della volontà degli elettori”.