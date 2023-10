Terracina punta sulla valorizzazione del patrimonio della città: l’incontro al Ministero della Cultura

La valorizzazione e la gestione dell'immenso patrimonio della città sono stati al centro di un incontro che il Comune di Terracina ha avuto ieri al Ministero della Cultura. A Roma è così giunta una delegazione guidata dal sindaco Francesco Giannetti e di cui faceva parte l'assessore alla Cultura Alessandra Feudi e il dirigente del settore cultura Immacolata Pizzella.

A riceverli nella sala di rappresentanza del Ministro il professor Massimo Osanna, direttore generale Musei presso il MiC, Emanuele Merlino, capo della Segreteria Tecnica del Ministro, e Antonio Tarasco, capo ufficio legislativo dello stesso dicastero. Presente anche il soprintendente Francesco Di Mario. Già a maggio scorso il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva visitato il cantiere del Teatro Romano e il Tempio di Giove e aveva mostrato grande entusiasmo. "Un patrimonio che è di Terracina ma è di tutti", aveva dichiarato allora annunciando un proficuo rapporto di collaborazione.

E proprio questo è stato il tema dell'incontro che si è tenuto ieri: lavorare, grazie anche al sostegno del Ministero della Cultura, per la valorizzazione del patrimonio della città e per la sua piena fruizione. “Siamo molto soddisfatti di questo incontro e della disponibilità mostrata dal MiC. È solo grazie a un lavoro di squadra che si possono raggiungere i risultati migliori”, ha dichiarato l'assessore alla Cultura Feudi. “Un incontro di grande importanza con il Ministero, che ha rinnovato la sua intenzione di sostenere le nostre iniziative per valorizzare al meglio i nostri beni. Un percorso che auspichiamo ci porterà nel minor tempo possibile anche alla piena fruizione di tutti i nostri siti, che come abbiamo sempre detto devono essere a disposizione di tutti», il commento del sindaco Giannetti.