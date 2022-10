Cedimenti sul lungomare a Sabaudia: Comune: “Presto gli interventi per una rapida riapertura”

C’è stata una settimana fa - era domenica 25 settembre - la chiusura di un tratto lungo oltre 4 chilometri della strada Lungomare Pontino a Sabaudia dove a causa delle abbondanti piogge si sono verificati cedimenti stradali e smottamenti fino al crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace.

E dopo le tempestive segnalazioni inoltrate dal sindaco Alberto Mosca per ottenere l’indispensabile sostegno tecnico ed economico per eseguire entro breve i lavori di consolidamento del tratto interdetto, come fanno sapere dal Comune, sono arrivate le prime risposte dalle autorità provinciali e regionali.

Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha attivato i vertici della Regione e nella tarda mattinata di venerdì 30 settembre il vice presidente Daniele Leodori - che è stato nella provincia pontina per un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo di questa settimana - ha incontrato a Sabaudia il primo cittadino, il suo vice Secci e l’assessore Tomassetti, insieme ai tecnici del Comune, per fare il punto e definire le linee di intervento di concerto con la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Risorse idriche e difesa del suolo diretta dall’ingegnere Wanda D’Ercole.

“La macchina della condivisione istituzionale, insomma, si sta muovendo per il giusto verso e questo lascia intendere che in tempi ragionevolmente brevi, dopo le necessarie attività di progettazione, inizieranno i lavori per consolidare la sede stradale e i tratti dunali circostanti, pervenendo così alla riapertura dell’intera strada Lungomare”. La Direzione Regionale Lavori Pubblici, Risorse idriche e difesa del suolo ha già anticipato che in una fase successiva saranno comunque eseguiti interventi di più ampia portata, per evitare che i fenomeni di dissesto registrati in questi giorni abbiano di nuovo a verificarsi.

L’Amministrazione comunale ha ricevuto il diretto sostegno anche da parte dei consiglieri regionali Pino Simeone, Salvatore La Penna ed Enrico Forte.