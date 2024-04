Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi rafforza la sua “squadra” in tema di sport e sicurezza. Nella mattinata di oggi il primo cittadino ha firmato le lettere d’incarico con le quali ha attribuito al consigliere Matteo Grammatico la delega allo sport e al consigliere Vincenzo La Pegna la delega alla Protezione Civile.

Come specificato all’interno della lettera d’incarico, il consigliere Matteo Grammatico collaborerà con il titolare della delega, l’assessore Vittorio Marchitti, nello svolgimento delle attività necessarie a supporto dell’Assessore, nell’intento di portare avanti le linee programmatiche dell’amministrazione, orientata al riconoscimento delle attività sportive nell’ambito dello sviluppo sociale della comunità, dell’alto valore educativo e la forte capacità della pratica sportiva di favorire l’inclusione sociale, contrastando la povertà educativa e favorendo lo sviluppo di nuovi progetto.

Il consigliere Vincenzo La Pegna, in collaborazione con il Sindaco in qualità di delegato alla Protezione Civile, agevolerà la partecipazione e la formazione della cittadinanza attraverso seminari, corsi, eventi mirati e manifestazioni che abbiano la scopo di promuovere le attività svolte dalla Protezione Civile, la cultura della prevenzione e la sicurezza.

“Si tratta di due settori importanti – sottolinea il sindaco Lanfranco Principi – sui quali l’amministrazione ha intenzione di prestare una particolare attenzione. E’ indispensabile per noi promuovere la pratica sportiva: lo sport unisce, riesce ad abbattere le barriere sociali ed economiche, si fa portatori di valori importanti che aiutano i ragazzi a crescere e a comprendere l’importanza di fare squadra, nella pratica sportiva come nella vita quotidiana. Allo stesso modo, favorire la conoscenza e la partecipazione della cittadinanza alle attività di Protezione Civile, ci aiuta a favore forme di cittadinanza attiva, a promuovere la cultura della prevenzione e a piantare semi per una città più sicura.

Ai consiglieri Grammatico e La Pegna auguro un buon lavoro, saranno punto di riferimento per le associazioni, faranno da tramite tra le parti sociali e l’amministrazione, in collaborazione con i delegati di riferimento dei due settori”.