Verso un futuro digitale, la presentazione dello Sportello telematico per l’edilizia privata

Sabaudia sempre più verso un futuro digitale anche grazie al nuovo Sportello telematico per l’edilizia privata. Il progetto sarà presentato oggi pomeriggio, alle 15, in Comune

Un’importante iniziativa dell’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Mosca aperta a tutti i professionisti del settore che darà loro la possibilità di ottenere tre crediti formativi. L’evento è patrocinato dal Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Latina, dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Latina e dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Latina.

“Il Sue, Sportello Unico Digitale dell’Edilizia - spiegano dall’Amministrazione -, è lo strumento telematico che consente di presentare e gestire in modo semplice, veloce e sicuro, tutte le pratiche legate all’edilizia residenziale. Uno strumento che ingegneri, architetti, geometri e privati cittadini possono utilizzare per presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni o segnalazioni. È attraverso il Sue, in altre parole, che possono essere prestate Scia, Cila, Cil, Pdc e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia”.

Ai lavori interverranno il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, l’assessore all’Urbanistica e Ambiente, Vittorio Tomassetti, il responsabile del settore l’architetto Carlo Gurgone, il geometra Riccardo Pedini (responsabile unico del procedimento), il geometra Francesco Deserti (supporto al Rup), Arturo Bonetti project manager (responsabile tecnico nazionale Golem Net).

Nel corso dell’incontro verranno introdotti gli aspetti innovativi e i vantaggi della soluzione gestionale implementata.