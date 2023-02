Stagione balneare quasi alle porte, quale è la situazione a Latina? Muzio chiede un incontro al commissario

La stagione balenare è quasi alle porte e ad accendere i riflettori sulla situazione del lungomare di Latina è Muoio che chiederà un incontro al commissario prefettizio, Carmine Valente, per affrontare alcune questioni importanti tra cui, appunto, quella della fruibilità delle spiagge. Quello dell’accesso alle spiagge per le persone disabili, infatti, per l’ex consigliera comunale di Fare Latina è una delle priorità che vanno affrontate da subitoper evitare di farsi trovare impreparati con l’arrivo dell’estate.

“Bene che il Servizio Decoro del Comune di Latina abbia redatto un progetto di fattibilità, per un ammontare di 800mila euro tra progettazione, spese tecniche e altro, che servirà, speriamo, per il ripristino della viabilità sul lungomare dove è crollato un pezzo di strada. Sicurezza della circolazione stradale e ripristino della duna – commenta Muzio – sono temi sui quali ho lavorato in prima persona, soprattutto quando ricoprivo il ruolo di consigliere provinciale. A questo punto però, come sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e nell’elenco annuale 2023 (con utilizzo di risorse allocate su capitoli collegati di entrata e uscita da istituire nel redigendo Bilancio 2023–2025) gli interventi sopra menzionati, allo stesso modo occorre muoversi per tempo per garantire alle persone disabili l’accesso in spiaggia nel nostro litorale".

"L’idea - aggiunge l’ex consigliera comunale di Fare Latina - potrebbe essere anche quella di chiedere l’intervento della Regione Lazio per ottenere finanziamenti destinati alla pulizia e all’allestimento di parti di spiaggia libera da dedicare alla disabilità e al turismo inclusivo. Ricordo che la Regione, a gennaio, ha stanziato 2 milioni e 200mila euro per migliorare l'accessibilità delle spiagge di Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella e Ladispoli. Fondi che rientrano nel progetto ‘Accessibility on the seaside’ e che sono destinati direttamente a questi comuni del litorale romano. Dopo tutte le difficoltà dello scorso anno speriamo di riuscire a garantire una stagione estiva anche alle tante persone con disabilità, soprattutto motoria, che vorranno raggiungere il mare.

Peraltro, siamo vicini alla festività di Pasqua e ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio che, tempo permettendo, richiameranno sul lungomare di Latina tantissime persone come succede ogni anno. Impossibile per noi di Fare Latina – conclude Muzio – pensare che chi vive su una sedia a rotelle, o semplicemente è temporaneamente impossibilitato a deambulare autonomamente, non possa usufruire dello stesso diritto di chi vorrà andare a vedere il mare da vicino. Sono convinta che il nuovo Governo del Lazio, grazie anche ai nostri rappresentanti territoriali, inizierà da subito a lavorare per programmare interventi mirati a un turismo inclusivo su tutte le spiagge del nostro litorale studiando e mettendo a punto progetti innovativi per arrivare ad avere, anche a Latina, un’offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità fisiche ma anche sensoriali. Resto fortemente convinta della fondamentale importanza della collaborazione tra Enti e associazioni: sarebbe importante già da ora lavorare a progetti che facciano sistema tra la Regione, il Comune di Latina e le associazioni del Terzo settore per una promozione turistica in grado di garantire i servizi essenziali anche per i diversamente abili che troppo spesso, invece, vengono dimenticati”.